Bloomberg: Трамп может пригласить Путина на следующий саммит G7

Bloomberg: Трамп может пригласить Путина на следующий саммит G78
- 25.08.2019, 11:55
Президент США отметил, что правитель РФ «может быть приглашен в качестве гостя».
Пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США, "безусловно возможно". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg (перевод —liga.net).
"Дональд Трамп заявил журналистам, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя саммита Большой семерки в следующем году", − отмечается в сообщении.
Следующий саммит G7 будет проходить в США в 2020 году.
21 августа стало известно, что с инициативой восстановления G8 обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону президент США Дональд Трамп.
В тот же день Германия и Великобритания выступили против этой идеи.