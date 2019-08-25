Bloomberg: Трамп может пригласить Путина на следующий саммит G7 8 25.08.2019, 11:55

Президент США отметил, что правитель РФ «может быть приглашен в качестве гостя».

Пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США, "безусловно возможно". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg (перевод —liga.net).

"Дональд Трамп заявил журналистам, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя саммита Большой семерки в следующем году", − отмечается в сообщении.

Следующий саммит G7 будет проходить в США в 2020 году.

21 августа стало известно, что с инициативой восстановления G8 обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону президент США Дональд Трамп.

В тот же день Германия и Великобритания выступили против этой идеи.