На дне океана обнаружили огромные запасы метана 1 26.08.2019, 8:44

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Исследователи взяли 160 образцов из гидротермальных участков по всему земному шару.

В горных породах на дне океанов геологи обнаружили свидетельства огромного объема метана.

Это так называемый абиотический метан, то есть этот газ образовался в реакциях, в которых не участвуют органические вещества или живые существа, пишет Science Alert.

«Выявление абиотического источника глубоководного метана было проблемой, с которой мы работали в течение многих лет. Это источник химической энергии, который создается геологией», — говорит морской геохимик Джеффри Зеевальд из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI).

В новом исследовании, Зеевальд и сотрудники WHOI взяли 160 образцов из гидротермальных участков по всему земному шару. Проанализировав их с помощью лазерного микроскопа, они обнаружили, что почти все содержат микропузырьки метана, часто вместе с водородом.

Что касается того, как производится метан, исследователи говорят, что это происходит из-за того, что морская вода, медленно продвигаясь через глубокую океаническую кору, попадает в ловушку внутри горячего, породообразующего минерала, который называется оливин, — основного компонента верхней мантии Земли.

Со временем минерал начинает остывать. Когда это происходит, вода, хранящаяся внутри «жидких включений» внутри породы, проходит химическую реакцию, называемую серпентинизацией, которая в результате приводит к образованию как метана, так и водорода. Эти газы могут оставаться внутри породы «в течение геологических периодов времени, пока не будут извлечены растворением или разрушением оливинового хозяина».

Это важно, и не только для метана на Земле.

Мы знаем, что метан существует в других частях Солнечной системы — например, на Марсе, а также во многих других отдаленных мирах — и новые открытия помогают объяснить, как он может сохраняться там, даже в отсутствие жидкой воды или гидротермальной активности.

«Поскольку жидкие включения могут образовываться в богатых оливином породах, которые взаимодействуют с водой на небесных телах в других частях нашей Солнечной системы, их образование может иметь ключевое значение для поддержания микробной жизни за пределами Земли», — пишут авторы в своей статье.

Тем не менее, команда признает, что их объяснение того, как возникло такое массовое распределение метана, является несколько спекулятивным. Они пишут, что происхождение захваченных веществ не может быть однозначно определено, но отмечают, что обнаружение ими других химических веществ внутри горных пород «соответствует морской жидкости, подобной морской воде».

Даже если они не на 100 процентов правы относительно истории происхождения этого загадочного метана, другой важный вывод заключается в том, насколько огромным может оказаться обнаруженные ими запасы метана.

Команда оценивает, что суммарные океанические отложения превысят количество метана в атмосфере Земли до индустриальной эпохи.