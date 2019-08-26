Почему белорусы стали меньше тратить в Польше? 2 26.08.2019, 11:26

В польском приграничье это связывают с отменой виз «на закупы».

За полгода - с января по июнь 2019 – белорусы потратили в Польше более 233 миллионов злотых, то есть 59,4 миллиона долларов. Такой вывод можно сделать из статистики, которой поделилось Подляское таможенное и налоговое управление в Белостоке. Таможенники подсчитали, что на эту сумму белорусы оформили 411 тысяч бланков Tax Free, которые зарегистрировали на погранпереходах в Кузнице, Бобровниках и Половцах, пишет kp.by.

В 2018 году полугодие было более урожайным. Таможенники приняли 470 тысяч документов на возврат Tax Free на сумму около 70 млн долларов. Средний белорус «на закупах» в прошлом году оставлял в Польше около 150 долларов, в этом – чуть больше 140. Выходит, что белорусы стали реже ездить в Польшу за покупками, и меньше тратить. Зато предпочтения не меняются.

– Из Польши вывозят бытовую технику, электронику, продукты питания, строительные материалы, бытовую химию и косметику, одежду и обувь, автозапчасти и многое другое, – комментирует пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чарнецки.

В польском приграничье падение интереса белорусов к покупкам в Польше связывают с изменениями в правилах выдачи виз. Раньше белорусы могли на основании заявления и копий чеков получить долгосрочную Шенген-визу «на закупы». С января 2019 этой возможности белорусов лишили. Теперь выдают только туристические визы на основании брони ночлега в Польше. В посольстве Польши в Минске объяснили, что изменения связаны с внутренними бюрократическими процедурами, и не имели своей целью отпугнуть белорусов, которые ездят за покупками в Польшу.

Кроме этого, с марта 2018 польские магазины два раза в месяц не работают по воскресеньям. Белорусы, которые раньше устраивали себе шопинг на выходных, еще и по этой причине стали реже выезжать в Польшу за покупками.