Людмила Романович: В Беларуси у власти дураки 12 26.08.2019, 12:13

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Молодежь отвечает им тем, что уезжает за границу.

Безработица в Беларуси, особенно в регионах, растет и выталкивает молодых людей из страны.

Сначала уезжали на работу в Россию, а теперь в соседние страны - прежде всего в Польшу, заявила «Радыё Рацыя» член Партии БНФ из Малориты Людмила Романович.

«Соседняя страна воспользовалась тем, что в Беларуси у власти дураки, которые не могут организовать жизнь и работу для своих людей. Наша молодежь у нас воспитана, вскормлена, обучена в школах, имеет силу и едет за границу работать. Польша и Чехия получает налоги, за эти налоги повышают пенсии, делают новые рабочие места, помогают детям, а мы беднеет. Полный вариант беседы слушайте в присоединенном файле», — утверждает Людмила Романович.

По словам Людмилы Романович, все больше молодых людей хочет получить образование в Польше. Это соседняя страна все больше привлекает белорусов, а вот город Малорита из-за безработицы и низких зарплат становится все более бесперспективным и депрессивным для жизни местом.