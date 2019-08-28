закрыть
28 августа 2019, среда, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минске задержан один из участников недавнего митинга в Москве

  • 28.08.2019, 18:50
  • 1,131
В Минске задержан один из участников недавнего митинга в Москве

Никиту Черцова уже задерживали во время акции в столице РФ.

Никите Чирцову сказали, что он находится в розыске, говорят представители правозащитного проекта ОВД Инфо". Чирцов был задержан 27 июля во время акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, передает «Эхо Москвы».

Он был оштрафован по статье о нарушении порядка проведения митинга. По так называемому «московскому делу» сейчас арестованы 13 человек.

В полиции ранее говорили, что один из подозреваемых сейчас разыскивается. Фигурантов дела обвиняют в участии в массовых беспорядков, а некоторых – в нападении на полицейских.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова