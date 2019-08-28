В Минске задержан один из участников недавнего митинга в Москве 28.08.2019, 18:50

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Никиту Черцова уже задерживали во время акции в столице РФ.

Никите Чирцову сказали, что он находится в розыске, говорят представители правозащитного проекта ОВД Инфо". Чирцов был задержан 27 июля во время акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, передает «Эхо Москвы».

Он был оштрафован по статье о нарушении порядка проведения митинга. По так называемому «московскому делу» сейчас арестованы 13 человек.

В полиции ранее говорили, что один из подозреваемых сейчас разыскивается. Фигурантов дела обвиняют в участии в массовых беспорядков, а некоторых – в нападении на полицейских.