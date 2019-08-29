Видеофакт: Уильямс заказала кофе прямо во время матча со Свитолиной 29.08.2019, 11:58

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Винус Уильямс

Напиток передали с трибуны после окончания первого сета.

52-я ракетка мира Винус Уильямс заказала кофе прямо во время матча с Элиной Свитолиной (WTA 5) из Украины во втором круге US Open в Нью-Йорке, пишет tut.by.

Напиток для 39-летней американки передали с трибуны после окончания первого сета, который она проиграла 4:6.

Отметим, что во втором сете Уильямс выиграла три гейма подряд, при счете 3:5 провела гейм продолжительностью в 15 минут и отыграла пять матчболов. Однако в итоге Свитолина все равно завершила сет в свою пользу (4:6) и оформила выход в третий круг.

Добавим, что Уильямс уже не в первый раз пьет кофе во время игры. Ранее это произошло на турнире в Цинциннати в матче с Донной Векич из Хорватии (тогда Винус выиграла встречу).