закрыть
29 августа 2019, четверг, 13:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Уильямс заказала кофе прямо во время матча со Свитолиной

  • 29.08.2019, 11:58
  • 1,077
Видеофакт: Уильямс заказала кофе прямо во время матча со Свитолиной
Винус Уильямс

Напиток передали с трибуны после окончания первого сета.

52-я ракетка мира Винус Уильямс заказала кофе прямо во время матча с Элиной Свитолиной (WTA 5) из Украины во втором круге US Open в Нью-Йорке, пишет tut.by.

Напиток для 39-летней американки передали с трибуны после окончания первого сета, который она проиграла 4:6.

Отметим, что во втором сете Уильямс выиграла три гейма подряд, при счете 3:5 провела гейм продолжительностью в 15 минут и отыграла пять матчболов. Однако в итоге Свитолина все равно завершила сет в свою пользу (4:6) и оформила выход в третий круг.

Добавим, что Уильямс уже не в первый раз пьет кофе во время игры. Ранее это произошло на турнире в Цинциннати в матче с Донной Векич из Хорватии (тогда Винус выиграла встречу).


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич