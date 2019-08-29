МВД: Россиянину Чирцову запрещен въезд в Беларусь на 10 лет 4 29.08.2019, 18:05

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Участник акций протеста в Москве был задержан в Минске 28 августа.

Россиянину Никите Чирцову, которого 28 августа задержали в Минске, поставили запрет на въезд в Беларусь на 10 лет. Об этом “Еврорадио” сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

“В ходе реализации положений международного договора о межгосударственном розыске лиц сотрудниками уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено местонахождение и проведено задержание Никиты Чирцова, находящегося в межгосударственном розыске. После проведения проверочных мероприятий и в интересах общественного порядка принято решение о высылке Чирцова из Беларуси с запретом на въезд в страну сроком на 10 лет”.

Пресс-секретарь ведомства не уточнила, в связи с чем Чирцов находится в розыске.

Никиту Чирцова задержали 28 августа и отвезли в РОВД Первомайского района Минска. Он участвовал в акции в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы 27 июля, но уже был оштрафован. Тем не менее белорусские милиционеры сказали ему, что он находится в розыске.

Известно, что из Первомайского РОВД его передали миграционным службам. На данный момент достоверно неизвестно, где находится Чирцов. Адвокат Татьяна Лишанкова намерена искать Чирцова в изоляторе временного содержания.