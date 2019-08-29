закрыть
29 августа 2019, четверг, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украинский сайт «Гордон» подвергся самой мощной DDоS-атаке за все время существования

2
  • 29.08.2019, 19:33
Украинский сайт «Гордон» подвергся самой мощной DDоS-атаке за все время существования
Фото: pixabay.com

Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из РФ.

29 августа интернет-издание "Гордон" подверглось хакерской атаке, и в течение нескольких часов сайт был недоступен для пользователей. Об этом в своем Facebook сообщила главред издания Алеся Бацман.

"Сегодня знаковый день не только для новой Рады и Кабмина, но и для сайта "Гордон". За почти шесть лет существования мы подверглись самой мощной DDoS-атаке. Она продолжается уже больше четырех часов! Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из России. К сожалению, пока нашим технарям не удалось полностью справиться с проблемой и восстановить работу сайта. Приносим извинения всем нашим читателям, которые сегодня не могут, как обычно, получать от нас самую оперативную и важную информацию. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее вернуться к вам в полноценном рабочем режиме", – написала она.

На данный момент работу сайта восстановили, но попытки атаки еще продолжаются.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич