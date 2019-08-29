Украинский сайт «Гордон» подвергся самой мощной DDоS-атаке за все время существования 2 29.08.2019, 19:33

Фото: pixabay.com

Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из РФ.

29 августа интернет-издание "Гордон" подверглось хакерской атаке, и в течение нескольких часов сайт был недоступен для пользователей. Об этом в своем Facebook сообщила главред издания Алеся Бацман.

"Сегодня знаковый день не только для новой Рады и Кабмина, но и для сайта "Гордон". За почти шесть лет существования мы подверглись самой мощной DDoS-атаке. Она продолжается уже больше четырех часов! Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из России. К сожалению, пока нашим технарям не удалось полностью справиться с проблемой и восстановить работу сайта. Приносим извинения всем нашим читателям, которые сегодня не могут, как обычно, получать от нас самую оперативную и важную информацию. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее вернуться к вам в полноценном рабочем режиме", – написала она.

На данный момент работу сайта восстановили, но попытки атаки еще продолжаются.