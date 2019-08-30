Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Беларуси и мире 4 30.08.2019, 11:03

Цифры впечатляют.

Начало нового учебного года всегда связано со стрессом: волнуются и малыши-первоклассники, которые делают шаг в серьёзную жизнь, и их родители. Причём последние переживают не только за своих детей, но и за финансовую сторону вопроса.

Считаться с такой статьёй расходов домашнего бюджета, как «1 сентября» приходиться родителям во всём мире. Журналисты picodi.com решили проанализировать, сколько денег нужно потратить в 2018 году, чтобы собрать первоклассника в школу, а также сравнить расходы белорусов с расходами родителей из других стран, в которых учебный год начинается в сентябре-октябре. Кому проще всего даётся подготовка к Дню знаний?

Чтобы сделать исследование наиболее объективным, журалисты сконцентрировали внимание только на универсальных товарах и школьных принадлежностях, без которых не обходится процесс обучения, пожалуй, ни в одной стране мира. В частности, журналисты отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, дополнительные методические материалы, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. В этот рейтинг не вошёл даже «традиционный» дневник — в образовательных учреждениях его эффективно заменяет электронная система. Наша цель — узнать, сколько денег уходит на сами только мелочи (основные канцелярские товары и школьные принадлежности), а также на школьный портфель и одежду для занятий физкультурой.

Весь список товаров журналисты поделили на 4 группы.

Держим спинку ровно!

Каждому первоклашке пригодится качественный ортопедический рюкзак с жёсткой спинкой и широкими прочными лямками. Основные его качества — удобство и вместительность. Несмотря на небольшое количество предметов в начальной школе по сравнению со средним звеном, в рюкзаке должно помещаться множество предметов: пенал, папка с тетрадями, учебники, опционально — ланчбокс и бутылка с водой. На белорусском рынке цены на такой рюкзак начинаются от 57 руб. Обходя вниманием верхнюю границу цен, заметим, что средняя стоимость рюкзака в Беларуси — 70 рублей 50 копеек (ок. 35$).

Мал золотник, да дорог

Канцелярские товары, несмотря на их небольшие размеры, тоже влетят в копеечку. Безусловно, многое зависит от сознательного выбора и финансовых возможностей родителей: многие магазины предлагают как очень дешёвую, так и очень дорогую — марковую — канцелярию. Однако педагоги начальной школы советуют покупать товары попроще. Около 37 руб.(более 18$) придётся потратить на самые простые тетради, обложки для книг и тетрадей, пенал, несколько ручек и карандашей, линейку, ластик и некоторые другие канцтовары.

Творческий порядок

Обучение в первом классе представляет собой плавный переход от игровых воспитательных форм детского сада до серьёзных обучающих методик школьного образования. И всё же в начальной школе без ножниц, клея, цветной бумаги, красок, фломастеров и цветных карандашей не обойтись. Здесь также стоит отметить широчайший диапазон цен. В среднем почти 40 руб. (ок. 20$) надо заплатить за принадлежности для уроков рисования и творчества.

Вдох глубокий, руки шире

В основной набор для уроков физической культурой мы включили спортивные кроссовки, брюки и две самые простые белые футболки (на смену). Судя по августовским ценам в самых популярных интернет-магазинах Беларуси, за всё это придётся заплатить более 77 руб. (примерно 39$).

Более четверти зарплаты белорусов ушло на первоклашку

Журналисты также решили выяснить, какой процент от среднестатистической оплаты труда составляют расходы на подготовку к первому учебному году в Беларуси и мире. По статистикам 2018 года белорусским родителям приходится отдавать 26,86% своей месячной зарплаты, чтобы закупить только самые необходимые товары для первоклассника. У наших ближайших соседей ситуация выглядит кардинально иначе. Так, в Польше основной набор первоклассника обойдётся в 277 польских злотых (почти 75$), что составляет 8,44% от среднестатистической польской зарплаты. В России почти 19% от месячного вознаграждения нужно потратить на подготовку ребёнка к школе (7876 российских рублей, что соответствует примерно 125$). Жителям Украины придётся потратить более 25% от зарплаты на «школьный» шоппинг).

Отметим, что сложнее всего приходится жителям Вьетнама, а также Молдовы и Нигерии, где расходы составят почти 32%, 37% и 55% соответственно.

Наиболее привлекательно статистики выглядят в экономически развитых странах. К примеру, швейцарские родители в 2018 году потратили чуть менее 3% от месячной зарплаты на покупку товаров для первоклассника (примерно 145$). В Канаде, Франции, США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах этот показатель не превышает 4%.

Методология

Наше исследование основывалось на данных о товарах, доступных в интернет-магазинах Беларуси и других стран мира в августе 2018 года, а также на общедоступных статистиках о средней ежемесячной заработной плате в каждой отдельной стране.