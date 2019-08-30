Робот Федор сообщил о проблемах со «здоровьем» 30.08.2019, 17:26

С проектом «Роскосмоса» снова что-то пошло не так.

Антропоморфный робот «Федор», находящийся на борту Международной космической станции, сообщил о проблемах со «здоровьем».

«Алексей Николаевич (Овчинин) и Александр Александрович (Скворцов). Космонавты @roscosmos, Герои России. Для них я просто Федор, для экипажа #МКС – я Skybot F-850. Чувствую легкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал», – сообщил робот в Twitter, передает vz.ru.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. В понедельник российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза» с роботом «Федором» на борту.