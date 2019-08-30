Ученые вырастили мозг, умеющий думать, как человеческий 4 30.08.2019, 17:57

2,963

Органоиды коры головного мозга продемонстрировали активность, близкую к мозгу новорожденного.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о том, что органоиды мозга, которые они вырастили из стволовых клеток, показали спонтанную согласованную активность. Как сообщает zn.ua, активность, продемонстрированная "зародышами" мозга, была близка к мозгу новорожденного.

Отмечается, что исследователи использовали сетчатую подложку из тонких электродов, которая позволяла постоянно отслеживать электрическую активность растущих нейронов. Через два месяца биологи заметили слаженное срабатывание целых групп клеток. А к четырем-шести месяцам "жизни" органоид демонстрировал беспрецедентную согласованность активности нейронов, образовавших множество соединений друг с другом.

Исследователи изучили 39 детей, которые были рождены после беременности сроком от шести до 9,5 месяцев. Картина оказалась такой же, как и у органоидов. Более того, к девяти месяцам эта активность клеток была уже сравнима с тем, что наблюдается у новорожденных. По-видимости, развитие органоида действительно шло тем же путем, каким развивается мозг у плода.

Вместе с тем, несмотря на то, что "жить" в лаборатории такие органоиды могут до нескольких лет, дальнейшего их развития ученые не наблюдали. Почему их развитие приостанавливается, исследователям еще предстоит выяснить.