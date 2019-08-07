Не хотят граждане в «рай»! 2 Алексей Рощин

7.08.2019, 8:48

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Страх перед ядерным апокалипсисом вновь завладевает умами граждан.

ВЦИОМ внезапно выяснил, что среди россиян растет страх... ядерной войны. Согласно последнему опросу, 52% заявили, что боятся начала такой войны, при этом аж 79% опрошенных считают, что в случае такой войны "никому не выжить".

Народ в очередной раз демонстрирует похвальную парадоксальность своего мышления - не зря предмет "Логика" в российских школах не проходят. Ведь, по опросу, аж 46% опрошенных (две трети - мужчины) сказали, что ядерной войны НЕ БОЯТСЯ. Хотя, получается, чуть не половина от этих "небоящихся" тоже считает, что выжить после взаимной атомной бомбардировки никому не удастся. Такие вот у нас забубенные головушки: "Войны атомной боишься? - Нет! - Так ведь на ней все погибнут! - Ну да, и шо?"

(Логика очень похожа на другой знаменитый опрос ВЦИОМа или Левады, когда чуть не 70% опрошенных назвали себя "верующими православными", и ИЗ НИХ порядка 40% на другой вопрос - верите ли вы в Бога? - ответили "нет, не верю").

Но вообще отрадно, что страх перед ядерным апокалипсисом постепенно вновь завладевает умами граждан. А то ведь года два-три назад, на волне посткрымской эйфории, настроения в стране были совсем уж поразительно легкомысленными - типа "а что нам эти бомбы", "захотим - кого надо разбомбим", "опасность ядерной войны преувеличена, главное - победа!" и т.п.

Помнится, ядерные удары даже по ТВ обсуждали в политических ток-шоу: то Карен Шахназаров ляпнет про "ядерный удар по Стамбулу", то Киселев, озорно подмигивая, заявит про "ядерную пыль", в кою якобы лихая РФ готова превратить американскую военщину... И все это встречалось так же задорно, с юморком, с подсвистом и переплясом.

Думается, все-таки главную лепту в некий перелом общественных настроений по поводу перспективы "стать пылью" внес не кто иной, как Владимир Путин. На граждан произвело неизгладимое впечатление, с каким азартом и энтузиазмом их нацлидер включился в рассказы о пользе и чуть ли не желательности атомной войны. "Ну подумаешь, укол - укололи и пошел!" Как мы помним, свою Главную Предвыборную Речь в 2018 году президент посвятил вовсе не планируемой им пенсионной реформе (разговор о таком незначительном пустяке кандидат в президенты предпочел оставить на послевыборный период). Нет, Путин большую часть своего выступления отвел рассказу и показу - как он может бомбить Флориду, какие замечательные ядерные бомбы, "грязные" ядерные ракеты и даже ядерные торпеды он припас, чтобы побаловать своих дорогих избирателей.

Избиратели ревели от восторга и колоннами шли на избирательные участки - но, видимо, спустя год все-таки наступило некоторое похмелье.

Тем более, что президент и после продолжил нагнетать жути - чего стоит хотя бы его воинственное обещание про "мы попадем в рай, а они просто сдохнут". Меня такого рода шахидские заявления шокировали еще в момент произнесения, а для основных народных масс, видимо, начало доходить только сейчас.

Правда, стоит заметить, что "антиядерная" тревога невротизирует и сама по себе. Современный городской житель - он ведь невротик по самой своей сути. Над ним висят многочисленные кредиты - ипотека, на авто, на отдых; он все время боится - не отдать очередной взнос, что выгонят с работы, что отберут жилье, что супруг сбежит к более богатому и благополучному, что нечем будет кормить детей и платить за их учебу... А тут - пожалуйста: взамен предлагается УНИВЕРСАЛЬНЫЙ страх - что все сгорит нахрен в ядерном конце света, включая саму Землю.

В каком-то смысле это очень удобно, даже успокаивает. Волнения по поводу невыплаченного кредита становятся на таком фоне какими-то совсем мелкими и незначащими. Какой там платеж в 40 тыщ, если планета в опасности! Во главе Америки - безумный Трамп, во главе России - совсем отвязавшийся Путин, Китай вообще непонятно что замышляет... Какие кредиты, один раз живем!

Все-таки Путин с его мультиками - великий народный психотерапевт.

Алексей Рощин, Livejournal