145 из 400: С какими минимальными баллами поступали в вузы на платное 2 8.08.2019, 10:13

1,490

Фото: bymedia

На прошлой неделе вузы закончили принимать документы от тех, кто готов учиться за свой счет.

В некоторых университетах проходные баллы, с которыми парни и девушки шли на платное дневное, этим летом заметно подросли. Хотя где-то они по-прежнему остались довольно низкими. Например, чтобы поступить в технологический университет на «Лесоинженерное дело», достаточно было набрать 180 баллов из 400 возможных, пишет tut.by.

Большинство региональных вузов еще не вывесили на сайтах свежие проходные баллы на платное дневное. Поэтому журналисты проанализировали, какие максимальные и минимальные результаты нужно было набрать абитуриентам, готовым учиться за свои деньги в ведущих университетах страны.

БГУ: максимум — 325, минимум — 194

В Белорусском государственном университете самый высокий проходной балл, с которым абитуриенты поступали на платное дневное, был на специальности «Международные отношения». Тем, кто готов учиться здесь за свой счет, пришлось набрать минимум 325 баллов. На втором месте — «Химия лекарственных соединений», 323 балла. На третьем — «Правоведение», 310 баллов.

Что же касается антилидеров, то этим летом топ-3 специальностей, куда на платное дневное брали с минимальными баллами, такие же, как и в прошлом году. В списке «Гидрометеорология» — 194 балла, «Теология» — 199 баллов и «География (по направлениям)» — 206 баллов. Хотя, в сравнении с 2018-м, проходной балл здешних абитуриентов вырос.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Средний балл абитуриентов по ЦТ почти по всем предметам, кроме французского языка, получился выше 50.

БНТУ: максимум — 283, минимум — 145

В этом году в Белорусском национальном техническом университете на двух специальностях платного дневного конкурс не случился. В этом списке «Дизайн гусеничных и колесных машин», где на место пришлось 0,1 человека, а также «Дизайн производственного оборудования» — 0,5 человека.

На диплом БНТУ в 2019 году претендуют абитуриенты, у которых 145 баллов. С таким результатом парни и девушки могли поступить на факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) — специальность «Маркетинг».

А вот самый высокий конкурс для платников сложился на специальность «Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)». Тут на место претендовало сразу три человека. При этом лидерами по проходным баллам стали «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии» — 283 балла, а также «Таможенное дело» — 262 балла.

БГМУ: максимум — 341, минимум — 285

В Белорусском государственном медицинском университете проходные на платное также высоки, как и на бюджет, и опережают результаты большинства вузов. Например, тем, кто собрался за свой счет учиться на фармацевтическом факультете, нужно набрать 341 балл из 400 возможных. На стомфаке — 331 балл, на педиатрическом — 321, на лечебном — 303, медико-профилактическом — 285.

Для сравнения, в гомельском меде проходной балл на платное поменьше. Например, на лечебном факультете он составляет 291 балл. На медико-диагностическом — 283. В витебском медицинском — 329 на стомфаке, 322 — на фармацевтическом, 299 — на лечебном.

БГУИР: максимум — 309, минимум — 205

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на всех специальностях платного дневного проходной балл больше 200. У абитуриентов, которые готовы учиться за свои деньги, максимальный балл был на специальности «Программное обеспечение информационных технологий» — 309. Вторую строчку занимают «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 297 баллов. Минимум у платников был на специальности «Экономика электронного бизнеса» — 205 баллов.

Интересно, что в некоторых случаях минимумы этого года почти в два раза превосходят баллы, с которыми парни и девушки могли поступить на эти же специальности в 2018-м.

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 253, минимум — 189

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка конкурс на очное платное сложился на 25 из 28 специальностей. Исключение составили специальности «Биология и химия», «Биология и география», а также «Белорусский язык и литература. Иностранный язык». Сюда зачислены все желающие. Максимальный проходной балл абитуриентов, которые готовы учиться на дневном за свои деньги, — 253 балла. Специальность — «Логопедия». Минимальный — «История и мировая художественная культура». Это 189 баллов.

БГАТУ: максимум — 218, минимум — 186

Чтобы стать студентом-платником и учиться на очке на большинстве специальностей Белорусского государственного аграрного технического университета, достаточно двух сертификатов ЦТ и аттестата. Среди тех, кто будет учиться за свой счет и предоставляет три сертификата, максимальный проходной — 186 баллов. С таким результатом абитуриенты могли поступить в вуз на две специальности — «Метрология, стандартизация и сертификация (АПК)», а также «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники». Максимальный — 218 баллов на «Автоматизации технологических процессов и производств (сельское хозяйство)».

БГТУ: максимум — 274, минимум — 180

В Белорусском государственном технологическом университете конкурс на платное дневное сложился на все специальности. Минимальные проходные баллы сложились на специальность «Лесоинженерное дело» — 180 баллов, максимальные — «Биотехнология» — 274.