Астрономы обнаружили несколько древних гигантских галактик 8.08.2019, 17:10

Галактики появились в первые два миллиарда лет после Большого взрыва.

Астрономы объединили данные нескольких обсерваторий и открыли 39 ранее неизвестных массивных древних галактик. Исследователи считают, что галактики могут многое рассказать об эволюции Вселенной и помочь раскрыть тайну темной материи, сообщает zn.ua.

Исследователи отмечают, что эти галактики были невидимы для телескопа "Хаббл" из-за того, что свет, который исходит от них, очень слабый. Кроме того, они находятся очень далеко и свет "растягивается" по мере расширения Вселенной: путешествуя в пространстве свет смещается в красную сторону спектра. Исследователи подозревали их существование поскольку его признаки были замечены на данных телескопа "Спитцер", но подтвердить их удалось с помощью данных обсерватории ALMA.

Еще одной причиной, по которой галактики оставались невидимыми для ученых, была космическая пыль. Большие галактики, даже более молодые, зачастую окутаны пылью, которая заглушает их свет больше, чем небольшие.

Всего ученым удалось обнаружить 39 галактик, которые появились в первые два миллиарда лет после большого взрыва. Исследователи отмечают, что открытие такой большой популяции крупных и богатых пылью древних галактик может помочь пересмотреть текущие модели, описывающие раннюю Вселенную, и позволит узнать больше, в частности, об эволюции сверхмассивных черных дыр.