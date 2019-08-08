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Новые правила судоходства обрушат цены на российскую нефть

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  • 8.08.2019, 18:25
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Новые правила судоходства обрушат цены на российскую нефть

Новые требования Международной морской организации ударят по российской нефти Urals.

С 1 января 2020 года вводится ограничение на содержание серы в судовом топливе, а главная особенность российской Urals — высокое содержание серы.

Новые требования Международной морской организации ООН (IMO), которые вступают в силу с 1 января 2020 года, предусматривают снижение содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%, сообщает enkorr.

Такие меры призваны уменьшить вредные выбросы морского транспорта в атмосферу. При этом компаниям придется использовать топливо с меньшим содержанием серы или установить на судах дополнительную систему фильтрации выхлопных газов, т.н. скрубберы.В то же время, из-за новых правил спрос на высокосернистый мазут упадет, а его цена может обвалиться на 30%. Это также приведет к снижению спроса на нефть российской экспортной марки Urals, поскольку она требует более глубокой переработки для устранения серы.Пока же большинство судов в мире используют в качества топлива высокосернистый мазут или специальное дизельное топливо, а главная особенность российской Urals — высокое содержание серы. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в РФ производят в основном мазут с высоким содержанием этого вещества.

По оценкам Минфина РФ, средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals за январь-июль 2019 года составила $65,27/барр. За аналогичный период прошлого года средняя ее цена достигала $69,43/барр. Таким образом, за первые 7 месяцев текущего года она снизилась на 6%.Предлагаемое IMO уменьшение содержания серы в судовом топливе с сегодняшних 3,5% до 0,5% с 1 января 2020 года может также обрушить прибыли компаний, занимающихся заправкой кораблей топливом — бункеровкой, ухудшить безопасность судоходства и взвинтить стоимость морских перевозок. С учетом действующей разницы в стоимости высоко- и низкосернистого судового топлива, затраты на его покупку с 1 января 2020 года возрастут на $6−20 тыс. в сутки в зависимости от класса судна.

Кроме того, согласно прогнозам EnSys и Navigistics Consultinкg, изменение правил бункеровки увеличит стоимость барреля нефтепродуктов — дизельного и реактивного топлива, а также бензина — на $10−20 (+11−12%).


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