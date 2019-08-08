В Украине снова подешевел газ для населения 10 8.08.2019, 20:07

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C апреля цены на газ для украинцев снизились уже на 25,4%.

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины снижает цены на газ для населения еще на 5,1%. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Сообщается, что Нафтогаз рассчитал новую цену на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

По сравнению с июлем цены на газ снизятся на 5,1%. Конечная цена газа в регионах будет зависеть от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны сообщить потребителям о конечной цене.

Отметим, с апреля цены на газ для населения снизились уже на 25,4%.