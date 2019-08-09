Белорусский силач смог протянуть 15 грузовиков массой 157,5 тонны 4 9.08.2019, 18:23

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Белорус установил мировой рекорд.

Сегодня, 9 августа, на площадке у центральной проходной МАЗа были выставлены 14 тягачей МАЗ. Ровно в 14.00 на площадку выкатился 15-й тягач, которым управлял белорусский спортсмен Дмитрий Белайц, председатель Белорусской федерации силового многоборья.

Смысл рекорда, который пытался установить Дмитрий, в том, чтобы на 5—7 метров протащить колонну из 15 грузовиков общей массой 145 тонн, передает nn.by.

И надо отметить, что рекорд Дмитрию со второй попытки все же удалось поставить.

Когда богатырю вручали сертификат о том, что рекорд состоялся, он выкрикнул по-белорусски: «Жыве Рэспубліка Беларусь!»

Праздник, посвященный 75-летию МАЗа, продлится до вечера. У Дворца культуры МАЗ организована выставка автотехники, жарят шашлыки, идет концерт творческих коллективов. Вечером организаторы обещают салют.