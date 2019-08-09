закрыть
9 августа 2019, пятница, 19:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусский силач смог протянуть 15 грузовиков массой 157,5 тонны

4
  • 9.08.2019, 18:23
  • 1,100
Белорусский силач смог протянуть 15 грузовиков массой 157,5 тонны

Белорус установил мировой рекорд.

Сегодня, 9 августа, на площадке у центральной проходной МАЗа были выставлены 14 тягачей МАЗ. Ровно в 14.00 на площадку выкатился 15-й тягач, которым управлял белорусский спортсмен Дмитрий Белайц, председатель Белорусской федерации силового многоборья.

Смысл рекорда, который пытался установить Дмитрий, в том, чтобы на 5—7 метров протащить колонну из 15 грузовиков общей массой 145 тонн, передает nn.by.

И надо отметить, что рекорд Дмитрию со второй попытки все же удалось поставить.

Когда богатырю вручали сертификат о том, что рекорд состоялся, он выкрикнул по-белорусски: «Жыве Рэспубліка Беларусь!»

Праздник, посвященный 75-летию МАЗа, продлится до вечера. У Дворца культуры МАЗ организована выставка автотехники, жарят шашлыки, идет концерт творческих коллективов. Вечером организаторы обещают салют.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип