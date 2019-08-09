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Герасименя о возможности возглавить федерацию плавания: Я впряглась бы

  • 9.08.2019, 20:19
Герасименя о возможности возглавить федерацию плавания: Я впряглась бы

Белорусская пловчиха заявила, что готова возглавить федерацию плавания в Беларуси.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, заявившая о завершении карьеры, отметила, что готова возглавить федерацию плавания в стране, передает «Трибуна».

— Я впряглась бы. Просто потому, что чувствую ответственность за свой вид спорта. Потом начала бы собирать команду и продумывать стратегию и шаги. А теперь ты мне скажи, почему журналисты так любят гипотетические вопросы из разряда «а вот что было бы, если бы...»? Будет разговор — будет и ответ.

— Недавно «президент» сказал, что в Минске появится современный бассейн. Рада?

— Конечно. Бассейнов в нашем городе катастрофически не хватает. Но еще больший их дефицит в регионах. Будущее плавания живет именно там. Поверь, знаю, о чем говорю, потому что провела массу мастер-классов на периферии. Дети есть, а бассейны — какие придется. Чаша 23 метра вместо 25 тоже сгодится — альтернативы попросту нет. Тренеров профессиональных недостает, - сказала Герасименя.


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