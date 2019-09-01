Кто полезнее для здоровья — кошки или собаки? 7 1.09.2019, 10:38

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У каждого из питомцев есть свои плюсы и минусы.

Большинство людей уверены, что домашние животные полезны для здоровья их хозяина. Это справедливо. Но давайте разберемся, от какого из питомцев больше больше пользы, пишет nv.ua.

Впервые о том, что домашние животные могут оказывать хорошее воздействие на здоровье своих хозяев, заговорили в восьмидесятых годах прошлого века после исследования, которое показало, что выживаемость после инфаркта намного выше у людей, у которых есть собака или кот.

С тех пор не прекращаясь ведутся исследования, как питомцы на самом деле влияют на здоровье человека. С одной стороны, чтобы сделать жизнь людей лучше. С другой — чтобы сократить по возможности затраты на медицинское обслуживание.

Кошки и собаки — чем полезны для здоровья

Главные плюсы наличия в доме питомца — это любовь и сопереживание, которое дарят коты и собаки, ощущение собственной важности для кого-то. Домашние животные помогают людям справиться со стрессом и тревожностью.

Исследования говорят, что владельцы питомцев реже посещают врачей, меньше принимают лекарств, лучше спят и кровяное давление у них в норме (а следовательно ниже риск инсультов и инфаркта миокарда).

С котами до конца неизвестно, что именно влияет на нормализацию артериального давления: сам факт наличия кота, тактильный контакт, игры или разговоры с ним.

С собаками исследование было проведено более детально: давление снижается, когда человек гладит собаку или разговаривает с ней, в отличие от разговоров с людьми, кстати.

Вероятно, на нормализацию давления влияет еще и тот факт, что если гладить собаку или кота всего 10 минут, то в организме снижается уровень гормона стресса — кортизола.

Собаки хороши тем, что ежедневно выгуливают своих хозяев, повышая их физическую активность до рекомендованных ВОЗ 150 минут в неделю. А также, социализируя своих двуногих друзей. Ведь во время прогулки в парке или во время тренировок на площадке владельцы собак общаются с людьми (например, владельцами других собак, прохожими, которые захотели сделать комплимент псу), заводят новые знакомства.

Единственное, чего не может делать собака, — это мурчать. Когда ваш кот мурчит, он вибрирует с частотой 20−140 Гц. А эта частота, судя по исследованиям, положительно влияет на восстановление подвижности суставов, заживления костей и мышц после травм.

И еще пару слов об аллергии. Да, да, мы говорим об аллергиях в разделе «плюсов» домашних животных. Вопреки расхожему мнению дети, у которых в первый год жизни были питомцы, менее подвержены аллергиям в будущем, чем малыши, которых в младенчестве прятали от котов и собак.

Кошки и собаки — минусы

Главная опасность котов и собак — это укусы и паразиты, которых они могут переносить. Как правило это глисты, но у котов еще имеется в запасе — бактерия токсоплазмы, которая вызывает токсоплазмоз. Это заболевание особенно опасно для людей со сниженным иммунитетом и во время беременности, поскольку может вызывать умственную недостаточность и слепоту у будущего ребенка.

Но все эти проблемы легко решаются при помощи таблеток от глистов и банальных правил гигиены: мытье рук после контакта с животным или уборки лотка у кота.

По поводу других заболеваний, переносимых животными ученые рекомендуют не сильно переживать, так как их вероятность гораздо ниже, чем-то, что ваш ребенок подхватит какую-то инфекцию от другого ребенка и принесет ее домой.

С собаками среднего и крупного размера следует быть поосторожней людям преклонного возраста, тем, у кого проблемы с устойчивостью и маленьким детям. Если пес будет недостаточно хорошо воспитан или просто перевозбужден, то может сбить хозяина с ног, что может привести к травмам.

Также к минусам питомцев относят стресс от того, что они живут не очень долго по человеческим меркам. И если хозяин был очень привязан к коту или собаке, то, скорей всего, ему будет довольно непросто пережить утрату.

Кошки или собаки — вердикт

Кошки и собаки примерно одинаково полезны для здоровья своих хозяев.

Выбирать нужно по степени своей готовности вовлекаться в уход за животным. Пожилым людям, к примеру, собаки могут доставить слишком много неудобств. Молодым женщинам, которые планируют беременность, стоит быть осторожнее с кошками.