Польша поставила преграду на пути российского газа в ЕС 4 10.09.2019, 18:48

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Польша выиграла в Суде ЕС дело по сухопутному продолжению «Северного потока» на территории Германии.

Польша выиграла в Суде Европейского союза дело по сухопутному продолжению газопровода «Северный поток» на территории Германии, доставляющему газ из России в страны Евросоюза, — OPAL. Таким образом, судьи ЕС отменили решение Еврокомиссии 2016 года, позволившее российскому «Газпрому» увеличить пропускную способность трубопровода «Северный поток» за счет доступа к газопроводу OPAL, передает «Радио Польша».

Председатель правления Польской нефтяной и газовой компании (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) Пётр Возняк заявил, что решение суда ЕС в отношении газопровода OPAL вступает в силу незамедлительнно: «В обратном случае мы имели бы дело с насмешкой над обязательными судебными решениями. Напомню, что решения Суда ЕС всегда по любому делу являются обязательными».

Как подчеркнул Пётр Возняк во время пресс-конференции в Варшаве, благодаря решению Суда ЕС ежегодная пропускная способность трубопровода OPAL сократится почти на 12,5 млрд кубометров.

Решение Брюсселя было обжаловано в прошлом году Польшей при поддержке Литвы и Латвии. Судьи ЕС признали, что решение Еврокомиссии было вынесено с нарушением принципа энергетической солидарности.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что решение Суда ЕС ликвидирует монополию «Газпрома» в ЕС.