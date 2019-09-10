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Ученые обнаружили еще один материк на Земле

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  • 10.09.2019, 19:11
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Ученые обнаружили еще один материк на Земле

Карты мира могут измениться.

На современных картах мира может появиться еще один континент, который на данный момент скрывает Мировой океан. Об этом заявили ученые из Новой Зеландии в своем исследовании, пишет РБК со ссылкой на издание Vesti.

Они отмечают, что острова Новая Зеландия и Новая Календония на данный момент являются самыми высокими точками материка и сравнили их с айсбергом, у которого большая часть скрыта под водой. Остальные 94% континента на данный момент находятся под водой.

Специалисты из Университета Веллингтона, Новая Зеландия, считают, что часть суши откололась от древнего материка Гондаваны. Это могло произойти около 80 миллионов лет назад. И континент, который остался под водой – должен называться Зеландией.

"Если бы мы могли вытянуть пробку и спустить воду в океане, стало бы очевидно, что там тянутся горные цепи, и перед нами предстал бы целый материк", - объяснил один из авторов исследования, геолог Ник Морти Мер.

Ученые представили свои исследование для обсуждения в научном сообществе и если эта гипотеза получит одобрение, то новый континент, Зеландия, может появиться на всех географических картах мира.


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