Минчанин отстоял шесть часов в огромной очереди за абонементом в бассейн 13 11.09.2019, 7:55

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Отец первоклассника рассказал, зачем он это сделал.

В редакцию tut.by обратился минчанин Алексей, папа первоклашки, который в этом году должен был пойти в бассейн. Отец простоял в очереди за абонементом в бассейн при школе в Брилевичах шесть часов и ушел. В школьной администрации объяснили, откуда такой ажиотаж.

Алексей — папа первоклашки, который пошел в школу № 1. Мужчина говорит, что абонементы в бассейн при этой школе дорогие, поэтому нашел альтернативу — при школе № 204 на Яна Чечота, 18.

— На сайте школы было объявление о старте продажи абонементов в бассейн на месяц. Я приехал примерно за час, в девять утра. Меня предупредили, что там может быть очередь, но я не ожидал, что все настолько плохо. В очереди стояло примерно 300 человек.

Мужчина ушел ни с чем спустя шесть часов ожидания, в продаже к этому времени оставались только абонементы на субботу, которые его сыну не подходят.

Алексей говорит, что некоторые люди дежурили даже ночью. Мужчине рассказали, что в таких очередях люди стояли и раньше.

Минчанин уверен: очередь образовалась из-за того, что в кассе работал один человек, ему помогал завуч. Людей записывали вручную, чеки пробивали по кассе. На руки выдавали до трех абонементов.

Алексей возмущается, почему нельзя нанять в один день больше людей для продажи абонементов или организовать это через сайт.

Директор школы: «Абонементов еще достаточно»

Директор школы № 204 Виталий Василевский говорит, что большая очередь скопилась из-за записи в группы к инструкторам.

— Такое бывает только раз в году и не только в нашей школе. Родители стояли в очереди, чтобы записать детей в новые плавательные группы к инструкторам. У нас было только 20 групп, сегодня стало 35. Бассейн начал работать еще и в воскресенье.

Виталий Василевский в центре на открытии школы. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Кроме того, два ближайших бассейна закрыты. Остался один — на Чечота.

— У нас инструкторы одни из лучших и самые низкие цены в городе — пять рублей за сеанс (шесть — для взрослых), поэтому такой ажиотаж и случился.

По словам директора, абонементы выдавались только по два или три на руки. Многодетным на всех детей — при предъявлении документа. Это сделали, чтобы не возникло интереса у перекупщиков.

— Все, кто хотел получить абонементы, их получили. Люди, которые приходили в два часа дня, получали их в пять. Мы удовлетворим потребности всех желающих, абонементов еще достаточно.

Василевский говорит, что позаботиться о посещениях в бассейн на следующий месяц можно в любое время.

Также разрабатывается онлайн-сервис для продажи билетов — проблема должна решиться к следующему году.

По словам молодого папы, который к нам обратился, кроме детей в школе в вечернее время обучают плаванию взрослых — стоит это дороже. Директор школы объяснил, что им абонементы продает частная компания, которая арендует тут дорожки.

— Занимаются они час или два. Мы в самом начале удовлетворяем потребности населения. Отслеживаем, в какое время у нас есть «свободная вода» — его отдаем арендаторам. Все четко отслеживается. Мы до обеда обслуживаем все школы по микрорайону — у нас учатся плавать дети до четвертого класса. После обеда работаем как социальный объект — принимаем платные группы. А вечером уже и население может прийти поплавать.