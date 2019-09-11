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Белорусские туристки: Нам предложили бежать два километра через нейтральную полосу

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  • 11.09.2019, 13:44
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Белорусские туристки: Нам предложили бежать два километра через нейтральную полосу
Фото: Александр Чернухо

Что по этому поводу говорит турфирма, продавшая путевку.

Сайт onliner.by продолжает коллекционировать необычные действия, которые совершают наши туристы. Делают это, видимо, не по своей прихоти, а в результате какого-то не такого взаимодействия с турфирмами. То зачем-то ночуют толпою на пляже, то предлагают запретить некоторых слишком дешевых операторов, то вообще ищут директора компании, потерявшегося с деньгами. У Натальи новый опыт: ей предложили совершить кросс через двухкилометровую нейтралку на украинской границе. Но не все тут однозначно.

«Бегите!»

Гомельчанка Наталья с подругой собралась в Турцию. Обратилась в фирму «Дрим Ок». Наконец, деньги заплачены, формальности совершены, билеты получены. Вылет из Борисполя назначен на 31 августа, накануне ночью должен приехать трансфер, чтобы везти подруг в украинский аэропорт. Или не должен?.. Тут есть разные версии.

Наталья считает, что их просто забыли:

— За несколько дней до отъезда, когда мы пришли в фирму за билетами, нам все рассказали, объяснили, как будем отправляться. Я тогда еще несколько раз переспросила, точно ли заказан трансфер. Сказали, что все окей, мы записаны, не надо беспокоиться. И велели ждать машину ночью на 31 августа — если не в полночь, то часам к четырем должна приехать.

В общем, в этот отрезок времени никто за девушками не приехал.

— Три часа ночи, мы не спим, ждем, — продолжает Наталья. — Уже начинаем потихоньку беспокоиться. Непонятно: вроде бы надо уже позвонить куда-то, но и беспокоить не хочется, все же спят. И вообще, может, все идет по плану и по времени мы успеваем... А потом мы резко вдвоем уснули. Снилось, будто уже летим. Около 5 утра просыпаемся — не летим! Телефона водителя у нас нет, поэтому начинаем звонить и писать по тем номерам турагентства, которые нашли. Не поднимают...

Первое тревожное сообщение ушло в 6:08.

Связаться с организаторами поездки удалось примерно в половине седьмого. Наталья говорит, что после этого события разворачивались стремительно:

— Они сказали, что сейчас попробуют что-то решить, и очень быстро решили, уже через несколько минут приехала машина. Водитель домчал нас на пункт пропуска «Новая Гута», там высадил и сказал: «Бегите, иначе опоздаете!» То есть нам нужно было пройти контроль и своим ходом, с нашими огромными чемоданами на колесиках, бежать на украинский пункт пропуска, где ждет другой автомобиль, который довезет до аэропорта.

Между белорусским и украинским пунктами пропуска на этом участке примерно два километра через красивый сосновый лес. Совершить бросок через эту нейтральную полосу и предлагалось туристкам. Те посмотрели друг на друга, на свои чемоданы и немного опешили.

Потенциально зрелищный забег, впрочем, не состоялся. Наталья говорит, что принялись проситься к незнакомым людям в транспорт, который находился на границе, — но все машины были переполнены. В результате, по ее словам, помог какой-то таможенник, удалось загрузиться в попутный автобус. Так добрались до украинского трансфера. Дальше все было хорошо, в Турцию успели.

Но осадок остался. Девушки говорят, что перед ними никто не извинился. И вообще, за такие волнения должна быть компенсация. Но пока пришло только вот это:

Фирма: они даже адрес не назвали!

В компании «Дрим Ок» эту ситуацию помнят. Здесь события описывают иначе:

— На самом деле люди забыли нам сообщить, что им не позвонил водитель трансфера. Они связались с нами только в 6 утра, хотя должны были сделать это накануне до 12 дня, мы их об этом предупреждали. (Наталья утверждает, что не предупреждали. — Прим. Onliner.) В результате мы рано утром приехали в офис, чтобы решать проблему, искать машину, договариваться, чтобы их куда-то посадили на границе... (Наталья, напомним, утверждает, что транспорт в белорусском пункте пропуска они искали сами и помог таможенник. — Прим. Onliner.) Как к ним может приехать машина, если они не сказали даже, где их забирать?

В «Дрим Ок» описывают систему: клиент заблаговременно звонит в фирму и уточняет вопрос по трансферу, сообщает свой номер телефона. Затем в нужный момент на этот номер перезванивает водитель трансфера и говорит, когда выходить.

Как бы то ни было, в этой системе произошел сбой. Про клиентов (их контакты в любом случае есть у менеджера) почему-то не вспомнили. Стороны стоят на своем: Наталья намерена требовать сатисфакции за беготню с багажом, в фирме считают, что все сделали правильно. Видимо, тут нужен арбитр.


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