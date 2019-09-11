закрыть
11 сентября 2019, среда, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Магазин авторских подарков выпустил футболки против «Табакерок»

2
  • 11.09.2019, 20:25
Магазин авторских подарков выпустил футболки против «Табакерок»

Белорусы используют разные способы борьбы против табачных киосков.

Магазин авторских подарков «Хмарачос» выпустил лимитированную серию футболок с надписью «Табакерка». Не ў маім горадзе". Представители магазина объяснили свою позицию в соцсетях.

В магазине вспомнили, что с 2008 года улицы Минска освобождали от киосков, чтобы улучшить облик города, а заодно и ограничить доступность сигарет. С конца же 2018 года киоски «Табакерка» начали активно устанавливать в регионах страны — планируется поставить 2500 киосков. Там отмечают, что «Табакерки» уже стоят на пересечении улиц Кольцова и Мирошниченко, возле Минского торгового колледжа, рядом с огромным общежитием, улице Осиповичской, где находятся средняя школа № 35 и гимназия № 34, возле Киевского сквера.

«В нашем городе мы не хотим видеть „Табакерки“! # неўмаімгорадзе», — сказано в сообщении. Магазин предлагает футболки по 25 рублей за штуку, получить их можно по предзаказу.

В столице «Табакерки» стали устанавливать с середины июля, до этого киоски появились в других регионах страны. Уже не раз киоски обрисовывали и повреждали. Всегда ли это было связано с заботой о здоровье — вопрос открытый. В Минске создали электронную петицию с требованием убрать «Табакерки», которую подписало более шести тысяч человек. Кроме того, белорусские индивидуальные предприниматели предложили дать и им право вернуть свои киоски на улицы столицы. Ведь, по их мнению, в ситуации с «Табакерками» налицо избирательность законодательства.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип