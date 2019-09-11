Магазин авторских подарков выпустил футболки против «Табакерок» 2 11.09.2019, 20:25

Белорусы используют разные способы борьбы против табачных киосков.

Магазин авторских подарков «Хмарачос» выпустил лимитированную серию футболок с надписью «Табакерка». Не ў маім горадзе". Представители магазина объяснили свою позицию в соцсетях.

В магазине вспомнили, что с 2008 года улицы Минска освобождали от киосков, чтобы улучшить облик города, а заодно и ограничить доступность сигарет. С конца же 2018 года киоски «Табакерка» начали активно устанавливать в регионах страны — планируется поставить 2500 киосков. Там отмечают, что «Табакерки» уже стоят на пересечении улиц Кольцова и Мирошниченко, возле Минского торгового колледжа, рядом с огромным общежитием, улице Осиповичской, где находятся средняя школа № 35 и гимназия № 34, возле Киевского сквера.

«В нашем городе мы не хотим видеть „Табакерки“! # неўмаімгорадзе», — сказано в сообщении. Магазин предлагает футболки по 25 рублей за штуку, получить их можно по предзаказу.

В столице «Табакерки» стали устанавливать с середины июля, до этого киоски появились в других регионах страны. Уже не раз киоски обрисовывали и повреждали. Всегда ли это было связано с заботой о здоровье — вопрос открытый. В Минске создали электронную петицию с требованием убрать «Табакерки», которую подписало более шести тысяч человек. Кроме того, белорусские индивидуальные предприниматели предложили дать и им право вернуть свои киоски на улицы столицы. Ведь, по их мнению, в ситуации с «Табакерками» налицо избирательность законодательства.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.