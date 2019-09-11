США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35 2 11.09.2019, 21:23

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32 истребителя-бомбардировщика F-35 должны заменить состоящие на вооружении советские МиГ-29 и Су-22.

Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Планируется, что Польша купит у США 32 истребителя, а сумма сделки составит $6,5 млрд.

«Продажа F-35 предоставит Польше надежный оборонительный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с американскими силами. Предлагаемая продажа увеличит эксплуатационные запасы самолетов в Польше и расширит возможности самообороны класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что новыми F-35 Польша сможет заменить состоящие в настоящее время на вооружении советские МиГ-29 и Су-22.

Об интересе Польши к американским военным самолетам стало известно в марте этого года. Тогда польский президент Анджей Дуда сказал, что Варшава намерена приобрести более 30 истребителей до 2026 года.

В середине июня президент США Дональд Трамп принял Дуду в Белом доме. Они, в частности, обсудили возможную сделку по покупке этих самолетов. Тогда Трамп заявил, что Польша закупит от 32 до 35 истребителей F-35.

Кроме того, Трамп и Дуда обсудили возможность увеличения американского военного присутствия в Польше. Глава Белого дома отметил, что он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих. Как сообщает Reuters, в случае положительного решения этого вопроса общая численность американских военных в Польше увеличится в полтора раза и достигнет 6 тыс.