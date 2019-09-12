CNN: Трамп может назначить Помпео на место Болтона 12.09.2019, 7:35

Майк Помпео

В случае назначения Помпео сохранит свою должность в Госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео.

Об этом сообщает CNN.

По словам двух источников, в случае назначения Помпео сохранит свою должность в Госдепартаменте и станет вторым политиком в истории США, совмещающим данные должности.

Первым был Генри Киссинджер, который возглавлял оба ведомства в 1973—1975 годах.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности, назвав их всех высококвалифицированными специалистами.

10 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона, заявив, что его «услуги в Белом доме больше не нужны».