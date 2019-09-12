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Reuters: Трамп восстанавливает военную помощь Украине

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  • 12.09.2019, 19:43
Reuters: Трамп восстанавливает военную помощь Украине

Об этом заявили американские сенаторы.

Администрация президента Дональда Трампа планирует предоставить Украине военную помощь. Об этом сообщили республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям США, передает Reuters.

Сообщается, что Белый дом выделит Украине военную помощь в размере на 250 млн долларов.

"Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вопрос выделения средств Украине являлся главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса. Ожидается, что Конгресс примет закон о восстановлении помощи Украине, если администрация не выпустит деньги.


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