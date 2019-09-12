Зеленский подарил освобожденным морякам квартиры в Одессе
- 12.09.2019, 20:41
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Также Зеленский вручил украинским морякам президентские часы.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября встретился с освобожденными из плена украинскими моряками и их семьями.
Зеленский заявил, что все моряки получат от государства жилье в Одессе, по его словам, этот вопрос «уже решен». На встрече он также подарил каждому из них президентские часы, пишет УНІАН.
Моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» человек.
Накануне правительство Украины приняло решение выделить каждому из освобожденных украинцев по 100 тысяч гривен (более 4 тысяч долларов).