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Зеленский подарил освобожденным морякам квартиры в Одессе

  • 12.09.2019, 20:41
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Зеленский подарил освобожденным морякам квартиры в Одессе
Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками / фото president.gov.ua

Также Зеленский вручил украинским морякам президентские часы.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября встретился с освобожденными из плена украинскими моряками и их семьями.

Зеленский заявил, что все моряки получат от государства жилье в Одессе, по его словам, этот вопрос «уже решен». На встрече он также подарил каждому из них президентские часы, пишет УНІАН.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» человек.

Накануне правительство Украины приняло решение выделить каждому из освобожденных украинцев по 100 тысяч гривен (более 4 тысяч долларов).


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