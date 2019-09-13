F-35: грозное оружие в случае гипотетического столкновения Польши с РФ 2 13.09.2019, 18:35

Американский истребитель пятого поколения F-35 Foto: wikipedia/Public domain

Эксперт - о покупке Польшей американских истребителей пятого поколения.

11 сентября Госдепартамент CША одобрил продажу Польше 32 единиц истребителя пятого поколения F-35. Максимальная общая стоимость контракта установлена на уровне 6,5 млрд долларов. В пакет, кроме самих истребителей, входит поставка запчастей, обучение летного персонала, логистические и кадровые вопросы. Американские истребители должны заменить на службе Су-22 и Миг-29, советского производства, ресурс которых на исходе.

Поступление F-35 означает серьезное и качественное укрепление национальной безопасности страны. Необходимо отметить, что на вооружении польских ВВС уже состоят 48 единицы американского истребителя F-16.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака покупка Польшей F-35 – «это историческое решение» и что теперь ожидается одобрение Конгресса США, после чего стороны преступят к переговорам касательно стоимости истребителей и условий их поставки.

О том, когда можно ожидать поставки этих новейших американских истребителей в эфире «Польского Радио» говорил Юлиуш Сабак, эксперт портала Defence24.pl

- Это очень сложный вопрос. Процедура пока что находится в начальной фазе. По сути, о том, когда мы получим эти самолеты будет решать срок подписания контракта. Вместе с тем, американцы, во время недавнего оружейного салона в Кельцах, говорили о том, что если нам удастся договориться, чтобы Польша была первой в очереди на следующую производственную партию F-35, то первые 4 самолета польские вооружённые силы получили бы в 2024 году. Однако это будут машины, которые перед этим будут использованы для подготовки пилотов в США. Дело в том, что все операторы F-35 готовят своих летчиков на своих же самолетах, но в США. Если бы ничего не изменилось и F-35 постепенно бы поступали в Польшу, то тогда в 2026 году мы бы располагали первой полной эскадрилью, в составе 16-ти F-35, о чем заявляет минобороны. Необходимо сказать, что покупка многоцелевых истребителей F-35 состоит из двух этапов. Каждый из них предвидит поставку 16 единиц, то есть, в общей сложности 32 самолетов F-35.

Эксперт подчеркивает, что для использования всех возможностей F-35 необходима соответствующая инфраструктура:

- Самолет – это только один из элементов системы. Если Вы посмотрите, что нам продают американцы или скорее, что нам американская администрация разрешает продать, при предварительной сумме сделки в 6,5 мдрд долларов, то она включает множество вещей, связанных с управлением этим самолетом, подготовку пилотов, его обслуживание и связь. Дело в том, что это сверхсовременная машина. Поэтому надо понимать, что это как покупать мобилку. В пакете есть наушники, зарядное устройство и программное обеспечение, уже установленное на телефоне. Однако, чтобы использовать этот мобильный телефон необходимо подключить его к сети. Скажем, покупая F-35, который можно сравнить с самым современным мобильным телефоном, то отечественная сеть, к которой его нужно подключить, находится на уровне телефонных модемов, о которых молодые радиослушатели, возможно и не слышали.

Вместе с тем, Юлиуш Сабак отмечает, что F-35 является очень грозным оружием в случае столкновения с гипотетическим противником Польши:

- Сам по себе самолет обладает огромными возможностями. Благодаря его трудной обнаруживаемости F-35 более проще преодолеть российскую эшелонируемую ПВО. Скажем, F-35 в состоянии уничтожить ракетные установки «Искандер». Однако он должен получить информацию об их местонахождении. Соответственно, этот истребитель должен быть подключен к соответствующей телеинформационной сети.

Эта машина может передавать информацию. К примеру, летит самолет к своей цели в Калининграде. Можно сделать так, чтобы вся собранная по дороге информация, а F-35 располагает многими современными системами, которые скрытно и незаметно для противника, собирают информацию, была передана, скажем, батареи американского оперативно-тактического ракетного комплекса «Омар». Американцы уже проводили такого рода учения. Но у них есть вся эта система, к которой подключается F-35.

Эксперт также высказал ряд соображений по поводу будущего контракта на поставку Польше американских истребителей:

- Во-первых, мы покупаем современный самолет и это хорошо. Во-вторых, ему должна сопутствовать инфраструктура, которую мы должны создать у себя на месте. Это очень важно. У нас ее нет и это также огромные расходы. При такой сделке было бы хорошо иметь офсетное соглашение или какую-то другую поддержку современными технологиями военной промышленности. Необходимо воспользоваться трансфером технологий и вывести на более высокий уровень другие виды вооружений. Это очень сложный переговорный процесс. Поэтому, как я уже говорил сроки поступления в Польшу истребителя F-35, они очень условные. Здесь надо очень твердо вести переговоры. Американцы известны тем, что они уважают покупателя, который твердо ведет переговоры и знаем, что ему нужно. Хорошо или плохо, но ход за нами. Мы должны грамотно сыграть. Независимо от того, какая будет окончательная сумма сделки, надо добиться других важных для нас вещей. Многое будет меняется, включая цену. То, что уже утверждено является самым необходимым для нас пакетом, чтобы, популярно говоря, начать игру с F-35. Однако, связанные с ним инвестиции необходимо начать значительно раньше 2024-го или 2026 года. По правде говоря, инвестиции должны начаться сразу же после того, когда будет подписан контракт на поставку. Необходимо будет адаптировать авиабазы, обдумать как разместить эти самолеты, начать подготовку не только пилотов, но и наземный персонал. Нужно также подготовить всю систему управления не только авиации, но и всех вооруженных сил, чтобы можно было воспользоваться возможностями истребителя F-35.