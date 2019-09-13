Кто кроме арабского шейха может сказать «спасибо» Лукашенко 1 13.09.2019, 21:39

Краткий список особых друзей диктатора.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян тепло отозвался о приеме, оказанном ему в Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

— Сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан. Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома, — цитирует шейха БелТА.

Чувствовать себя как дома в Беларуси наследному принцу во время встречи предлагал Александр Лукашенко:

— В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ) с нашей точки зрения времена жестокие – под 40 градусов, а иногда и выше… Знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

История большой дружбы между главой Беларуси и правителями ОАЭ любопытна по ряду причин. Взаимная торговля между странами до сих пор не превысила обещанные лет пять назад полмиллиарда долларов (в 2018-м товарооборот составил $72,3 млн).

Но это не мешает руководителю страны ежегодно отдыхать у гостеприимных шейхов вместе с сыновьями и близким кругом управленцев и бизнесменов. Шейхи также не остались в накладе, получив большие участки земли в Беларуси.

Кто же еще, кроме шейха Абу-Даби Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна мог бы тепло поблагодарить Александра Лукашенко за особые отношения? Составим небольшой список из тех, кто в последнее время чаще всего был на слуху.

Братья Каричи

Одно из творений Каричей в Минске, вызвавшее у многих возмущение

Владельцы сербской компании «Dana Holdings» указами Лукашенко получили под застройку несколько участков земли в Минске, в том числе на Октябрьской площади. Их бизнесу телеканала «Белсат» посвятил расследование, в котором, в частности, утверждается следующее:

— Цены на жилье в Минске искусственно завышены на десятки процентов. Эти деньги идут не в бюджет, а в схемы с признаками коррупции, ведущими к самым верхам власти.

Как сообщал ранее «Ежедневник», чистая прибыль белорусских компаний холдинга Astra Group, контролируемого сербскими миллионерами Драгомиром и Боголюбом Каричами, в прошлом году превысила 50 млн долларов.

Сербские друзья Лукашенко настолько уверенно себя чувствуют в Беларуси (как дома), что начали помечать территорию собственным фамильным гербом.

Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев (слева) присутствовал на переговорах Лукашенко с президентом российского «Сбербанка» Германом Грефом

Российский олигарх Михаил Гуцериев известен не только тем, что подарил Лукашенко дорогой автомобиль. Недавно он купил минскую строительную компанию «Ю-строй».

В Минске бизнесмену принадлежит отель Renaissance Minsk, под Минском — ангар для бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск» и усадьба в Красносельском.

Гуцериев имеет виды на IT-сферу в Беларуси, но одним из главных его активов является строительство Нежинского ГОК, которое ведет его компания «Славкалий» в Любанском районе.

Завершить строительство комплекса мощностью 2 млн тонн хлорида калия в год планируется в 2020-м.

Китайские компании

Правитель Беларуси не раз рассыпался в комплиментах в адрес китайских властей, предлагая им инвестировать в нашу экономику. В итоге мы имеем целый ряд сомнительных объектов — от фабрики в Шклове, до Светлогорского ЦКК.