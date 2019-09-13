Кто кроме арабского шейха может сказать «спасибо» Лукашенко

Кто кроме арабского шейха может сказать «спасибо» Лукашенко1
- 13.09.2019, 21:39
Краткий список особых друзей диктатора.
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян тепло отозвался о приеме, оказанном ему в Беларуси, пишет «Салiдарнасць».
— Сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан. Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома, — цитирует шейха БелТА.
Чувствовать себя как дома в Беларуси наследному принцу во время встречи предлагал Александр Лукашенко:
— В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ) с нашей точки зрения времена жестокие – под 40 градусов, а иногда и выше… Знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.
История большой дружбы между главой Беларуси и правителями ОАЭ любопытна по ряду причин. Взаимная торговля между странами до сих пор не превысила обещанные лет пять назад полмиллиарда долларов (в 2018-м товарооборот составил $72,3 млн).
Но это не мешает руководителю страны ежегодно отдыхать у гостеприимных шейхов вместе с сыновьями и близким кругом управленцев и бизнесменов. Шейхи также не остались в накладе, получив большие участки земли в Беларуси.
Кто же еще, кроме шейха Абу-Даби Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна мог бы тепло поблагодарить Александра Лукашенко за особые отношения? Составим небольшой список из тех, кто в последнее время чаще всего был на слуху.
Братья Каричи
Владельцы сербской компании «Dana Holdings» указами Лукашенко получили под застройку несколько участков земли в Минске, в том числе на Октябрьской площади. Их бизнесу телеканала «Белсат» посвятил расследование, в котором, в частности, утверждается следующее:
— Цены на жилье в Минске искусственно завышены на десятки процентов. Эти деньги идут не в бюджет, а в схемы с признаками коррупции, ведущими к самым верхам власти.
Как сообщал ранее «Ежедневник», чистая прибыль белорусских компаний холдинга Astra Group, контролируемого сербскими миллионерами Драгомиром и Боголюбом Каричами, в прошлом году превысила 50 млн долларов.
Сербские друзья Лукашенко настолько уверенно себя чувствуют в Беларуси (как дома), что начали помечать территорию собственным фамильным гербом.
Михаил Гуцериев
Российский олигарх Михаил Гуцериев известен не только тем, что подарил Лукашенко дорогой автомобиль. Недавно он купил минскую строительную компанию «Ю-строй».
В Минске бизнесмену принадлежит отель Renaissance Minsk, под Минском — ангар для бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск» и усадьба в Красносельском.
Гуцериев имеет виды на IT-сферу в Беларуси, но одним из главных его активов является строительство Нежинского ГОК, которое ведет его компания «Славкалий» в Любанском районе.
Завершить строительство комплекса мощностью 2 млн тонн хлорида калия в год планируется в 2020-м.
Китайские компании
Правитель Беларуси не раз рассыпался в комплиментах в адрес китайских властей, предлагая им инвестировать в нашу экономику. В итоге мы имеем целый ряд сомнительных объектов — от фабрики в Шклове, до Светлогорского ЦКК.