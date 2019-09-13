Ученые нашли самую грязную мировую валюту 13.09.2019, 22:04

За это исследование ученые получили Шнобелевскую премию в области экономики.

Ученые из Турции, Германии и Нидерландов установили, банкноты какой мировой валюты являются самыми грязными в мире. За это исследование они получили Шнобелевскую премию в области экономики, сообщается на сайте мероприятия.

Их целью было выяснить, деньги какой страны лучше всего передают вредные бактерии. Согласно данным исследования, самыми грязными банкнотами оказались румынские леи, передает РБК.

Ученые пришли к выводу, что на выживаемость и размножение бактерий влияют уровень гигиены в обществе, поведение людей, уровень устойчивости жителей страны к противомикробным препаратам, а также тип бумаги. По данным исследования, на выживание бактерий на румынских леях повлияло то, что они изготовлены из пластика для долговечности.

Церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете. Награду в области медицины получил итальянец Сильвано Галлусу. Он выяснил, что пицца может помочь организму справиться с некоторыми болезнями, однако при этом она должна быть приготовлена и съедена в Италии.