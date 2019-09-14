Президент Эстонии: Наша страна не поддерживает строительство «Северного потока – 2» 14.09.2019, 21:21

Керсти Кальюлайд

Российский газопровод противоречит целям Энергетического союза ЕС.

Эстония не поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью "Радіо Свобода" 13 сентября сказала президент страны Керсти Кальюлайд.

"Северный поток – 2" противоречит целям Энергетического союза ЕС, которые заключаются в диверсификации рынков. На основе этого принципа мы не поддерживаем его строительство. В техническом плане это не касается Эстонии, где газ составляет менее 10% от энергобаланса. Потому что цены "Газпрома" в нашем регионе непомерные... Поэтому Эстония не зависит от этого газа", – сказала Кальюлайд.

Она отметила, что в Литве есть энерготерминал для сжиженного газа, который снизил цены, потому что есть конкуренция.

"То, что я говорю о балтийском энергетическом рынке, показывает, что конкуренция и открытый доступ для всех – это путь вперед. И ЕС также решил убедиться в том, что газопроводы, которые идут в Европу, подчиняются правилам ЕС, что означает, что они должны быть открытыми и для других поставщиков, кроме тех, кто строит сам газопровод и кто владеет им. Они также касаются трубопроводов, даже если они еще не на европейской территории... Надеемся, что новая Еврокомиссия будет способствовать построению свободного, но одновременно и "зеленого" Энергетического союза ЕС", – сказала президент.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря, он состоит из двух ниток. Протяженность каждой из них – более 1200 км, совокупная мощность – 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. Оператор строительства газопровода сообщил, что проект могут завершить к середине 2020 года.