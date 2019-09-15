За сутки в инициативную группу Николая Статкевича вступили 235 человек
- 15.09.2019, 9:14
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Пикеты по сбору подписей прошли в субботу в 9 городах.
Пикеты партии «Народная Грамада» прошли 14 сентября в Минске, Гродно, Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Мозыре, Калинковичах, Жодино.
На пикетах можно было вступить в инициативную группу кандидата в президенты от Белорусского Национального Конгресса, бывшего политзаключенного Николая Статкевича. Этой возможностью воспользовался 235 человек, сообщает hramada.org.