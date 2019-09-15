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За сутки в инициативную группу Николая Статкевича вступили 235 человек

  • 15.09.2019, 9:14
  • 1,515
За сутки в инициативную группу Николая Статкевича вступили 235 человек
Фото: hramada.org

Пикеты по сбору подписей прошли в субботу в 9 городах.

Пикеты партии «Народная Грамада» прошли 14 сентября в Минске,  Гродно,  Витебске,  Полоцке,  Новополоцке,  Гомеле,  Мозыре,  Калинковичах,  Жодино. 

На пикетах можно было вступить в инициативную группу кандидата в президенты от Белорусского Национального Конгресса, бывшего политзаключенного Николая Статкевича.  Этой возможностью воспользовался 235 человек, сообщает hramada.org

Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org

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