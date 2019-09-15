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В Германии успешно испытали беспилотное аэротакси

  • 15.09.2019, 10:30
В Германии успешно испытали беспилотное аэротакси

Это первый полет аппарата в городе.

В Штутгарте, Германия, состоялся первый демонстрационный полет двухместного такси — волокоптера в городе.

Об этом сообщил технический директор компании Volocopter Ян Хендрик Бьоленс

Производитель рассчитывает, что в будущем волокоптер сможет летать в автономном режиме.

Как сообщает DW, аппарат находился в воздухе возле музея Mercedes-Benz около 4 минут, он работает на электродвигателе, а им руководил пилот на земле, пассажиров в кабине не было.

Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает получить разрешение на использование этих апаратов в качестве такси через 2−3 года.


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