Михаил Мархель: За сборную нужно играть сердцем 1 15.09.2019, 10:38

Главный тренер сборной Беларуси по футболу выразил отношение к практике натурализации футболистов для национальной команды.

- За сборную нужно играть сердцем. Когда у тебя здесь корни, родители, семья. Тогда ты будешь выкладываться по полной. Таково мое мнение. Были уже неудачные эксперименты в юношеских сборных. А если все же кого-то и привлекать, то только на долгосрочную перспективу. Если будет у кого-то белорусский паспорт, будет такое желание, будем решать в отдельном порядке. А выдавать паспорта специально под сборную — я с этим не согласен, — отметил Михаил Мархель в эфире "Беларусь 5".