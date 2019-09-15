«Когда же этим мытарствам придет конец?!» 3 15.09.2019, 10:58

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Жильцы дома в Смолевичах 9 месяцев остаются без газа и горячей воды.

Пять лет ждали горожане осуществления своей мечты — справить новоселье в доме № 132/А на улице Советской в Смолевичах. В конце прошлого года они, наконец, получили заветные ключи от долгожданных «квадратов». Но жилье принесло немало хлопот и огорчений, потому что в квартирах отсутствовали элементарные условия для проживания: не были подключены газовые плиты, лишили потребителей и такой важной коммунальной услуги, как горячее водоснабжение, пишет mlyn.by.

Эти недочеты и стали причиной коллективного обращения 14 сентября на «прямую линию» облисполкома.

Владельцев новых квадратных метров заверяли, что это временные неудобства и уже совсем скоро ситуация нормализуется. Приходилось верить обещаниям. Но они, к большому сожалению, оказались пустышкой.

— Уже девять месяцев прошло, а воз и ныне там. Подачу газа в квартиры не обеспечили, по-прежнему жильцы мучаются без горячей воды. Чтобы помыть ребенка, нужно, минимум 20 раз нагреть воду в электрочайнике. Когда же этим мытарствам придет конец?! — говорит новосел из Смолевичей Виталий Сергеевич.

Неудобства жители дома испытывают не только в родных стенах, но и на придомовой территории. Чтобы добраться до подъезда, приходится перескакивать через ничем не закрытые ямы. Завершить эти работы должна местная ПМК. Но здесь недоделки объясняют большими финансовыми долгами со стороны застройщика за ранее выполненные строительно-монтажные работы.

Заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, принимавший звонки, оперативно связался с председателем Смолевичского райисполкома Михаилом Загорцевым, который пояснил следующее:

— Я в курсе этой проблемы. Она в числе первостепенных задач, которые будут разрешены. Даны поручения руководителям соответствующих служб детально изучить вопрос и выполнить все обоснованные просьбы жителей этого дома. Рассчитываю, что в течение двух недель наладим газоснабжение в новом доме, получат жители и обещанную горячую воду. Безусловно, придомовая территория также будет приведена в соответствие со всем необходимым регламентом благоустройства.