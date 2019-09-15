Вы найдете нас по флагам с «Погоней» 1 Максим Винярский

15.09.2019, 12:54

Максим Винярский

Продолжение празднования Дня города, и мы снова - в самом эпицентре событий.

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» проходят с самого утра в районе пересечения проспектов Победителей и Машерова. Здесь до самого вечера будут участники парламентской кампании Андрей Войнич, Ольга Николайчик, Алесь Круткин и я, а также представители наших инициативных групп. Приходите, пообщаемся.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.

Максим Винярский, Фейсбук