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Вы найдете нас по флагам с «Погоней»

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  • Максим Винярский
  • 15.09.2019, 12:54
Вы найдете нас по флагам с «Погоней»
Максим Винярский

Продолжение празднования Дня города, и мы снова - в самом эпицентре событий.

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» проходят с самого утра в районе пересечения проспектов Победителей и Машерова. Здесь до самого вечера будут участники парламентской кампании Андрей Войнич, Ольга Николайчик, Алесь Круткин и я, а также представители наших инициативных групп. Приходите, пообщаемся.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.

Максим Винярский, Фейсбук


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