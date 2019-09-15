Активисты «Европейской Беларуси»: Празднуем День города вместе! 15.09.2019, 15:47

Пикет гражданской кампании по сбору подписей напротив Дворца спорта продлится до 18:00.

«Празднуем День города вместе! Пикет «Европейской Беларуси» по сбору подписей проходите напротив Дворца спорта. Будем здесь до 18,00. Подходите!» - сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей прошли или проходят сегодня в следующих местах столицы:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.