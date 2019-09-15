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Не хочу читать «Войну и мир»: Эмоциональное письмо 11-классника о проблемах в школе

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  • 15.09.2019, 20:14
  • 2,868
Не хочу читать «Войну и мир»: Эмоциональное письмо 11-классника о проблемах в школе

Школьник предлагает изменить систему образования.

Когда мы говорим о проблемах в системе образования, обычно даем возможность высказаться экспертам. И почему-то редко слышим мнения детей, пишет сайт rebenok.by.

Как заметил 11-классник Руслан Костевич, он уже давно «шестеренка в этом большом механизме». И внутри ему «больше видно, чем снаружи». Почитайте, какие изменения он предлагает:

- Я хочу поделиться своим видением, как должна меняться школа. И это не только сугубо мое мнение: критику поддерживают многие мои знакомые из школ, гимназий, колледжей и даже университетов, институтов.

Кто я такой? И почему вы должны читать мои мысли?

— Учусь в 11-м классе средней школы в Минской области;

— 16 лет;

— Учусь на интернет-маркетолога. Курс на платформе SkillBox;

— Читаю 1 книгу в 2 недели;

— Основатель ПоКурcу — молодежные мероприятия;

— В школе учу немецкий язык, а дома – английский;

— Контактер. В общей сложности 9 000 контактов в социальных сетях;

— Стажировался в Альфа-Банке и Artox Media как интернет-маркетолог;

— Посадил 6817 сосен и более 2000 елей + научил парня кататься на велосипеде.

Свобода выбора

Я познал две стороны этого мира: инкубаторский (школа) и самостоятельный (внешкольная жизнь). И они сильно отличаются.

В школе мы почти не принимаем решения самостоятельно: мы следуем правилам, установкам. Ну вот, например, учитель сказал нам читать «Война и мир» Толстого. Все. Такая система не может растить лидеров, она может растить только рабов, последователей.

Да, есть люди, не только в школе, которым нельзя доверить право выбора. Но и есть другие, которых бесконечные правила угнетают. Осознанным ученикам нужно дать право на выбор.

Право выбирать предметы для изучения

Главное, что нужно выбирать в школе учащимся, на мой взгляд, это предметы. Представим, что я уже определился с моей будущей специальностью, и хочу максимум энергии, времени вкладывать в достижение своей цели. Пускай это будет математик-программист. Зачем мне учить биологию, химию, астрономию, литературу? Почему бы это время не использовать для улучшения своих знаний по математике, информатике, английскому? Если на четвертом уроке у 11-го класса биология, то тот, кто не видит смысла идти туда, пускай идет в математический класс.

Нам нужна персонализация

Это все равно, что поставить задачу залезть на дерево рыбе, слону и птице. Ясно, что с этой задачей лучше справится птица, а если задачей будет плавание, чемпионом станет рыба. Понимаете? Все зависит от обстоятельств. Осознанным учащимся можно даже дать право выбирать время, когда приходить и уходить из школы.

Учителя говорят о том, что нам надо делать. А может, я и не хочу читать «Война и мир», например, а хочу прочитать Homo Sapiens Харари. Почему нет?

Что ждет школьников в будущем? Неизвестность

Чтобы учащиеся четко представляли себе, какие знания требуются, чтобы стать профессионалом, нужно общаться с этими профессионалами. Я со своими напарниками провел для школьников и студентов 27 экскурсий в ИТ-компании Беларуси. Как думаете, зачем ребята туда ходят? Да еще и платят нам за это? Потому что они страдают от неизвестности.

Если школа не может помочь детям определиться с профессией, то зачем она вообще нужна? Дети должны понимать, для чего они ходят на математику и другие предметы. Потом из школы выходят бесцельные люди, которые не понимают, что им дальше нужно в жизни. И вузы выбирают методом тыка.

Нужны регулярные встречи со специалистами. Индивидуальная работа с каждым учащимся — важно выявлять его потребности, интересы, способности, хоть немного адаптировать под него школьную программу. Факультативы по интересам разработать. Например, Вася, будущий архитектор, встретится на факультативе с Женей, который мечтает о том же. И вот Васе и Жене уже интересно общаться, учиться. Они четко понимают, в какой университет поступят, сколько им нужно набрать баллов, в какой компании будут работать и кто будет их ментором.

Новые школьные предметы

Все больший упор делается на точные предметы: математика, физика, химия и другие. В долгосрочной перспективе техническое образование, как я думаю, будет неактуально. Машина намного точнее, системнее человека.

При этом люди не умеют общаться. И это тот навык, который должна развивать школа, университет. Коммуникабельность — один из самых важнейших навыков современности. Кто платит вам зарплату? Кто дает вам работу? Кто продаст вам еду? Мы в обществе. Нас окружают люди, с которыми нужно каждый день взаимодействовать. Чем лучше мы разбираемся в людях и в самих себе, тем успешнее мы сможем построить свою карьеру, личную жизнь и жизнь окружающих нас людей. Поэтому нужно обязательно ввести такой предмет, как психология.

Часто встречал такое мнение, что в США люди намного более прокачаны в презентации себя, своего продукта. У них сделан на этом фокус еще с раннего возраста: как продать себя, в хорошем смысле. Учат ораторскому мастерству, созданию «сочных» презентаций. Ведь все судят людей, продукты, услуги по обложке — по первому впечатлению. Кому хочется узнавать человека несколько лет? Что у него внутри? Работодатели тоже зачастую поверхностно принимают решения.

Это я о том, что если человек не обладает навыками ораторского искусства, создания презентаций, то он покажется менее профессиональным, чем на самом деле.

Современные учебники

Здесь вкратце. В 10-м классе мы пользовались учебником информатики 2009 года. Повторюсь: в 2018-2019 году (!) мы изучали информатику за 2009 год. Я думаю, учебники Министерство образования должно выдавать самые новые и актуальные, особенно по таким предметам, как информатика. И неважно, где находится школа — в городе или в деревне.

Окружение

В школе я никогда не мог найти единомышленника. Это скорее личная проблема… Но дело даже не в этом, а в том, что не мы выбираем круг людей, с которыми будем рядом 11 лет. И главное, ты не можешь абстрагироваться от человека, который тебя раздражает. Нужно переходить в другую школу, но и там нет гарантий, что люди станут близкими по духу.

Понимаю тех ребят, которые перешли на индивидуальную форму обучения. Если одноклассники слушаю рэп, разговаривают о «бытовухе», ругаются матами, то ты и сам со временем таким станешь.

Среда, окружение формирует человека. В школу принимают всех, для этого не нужны особые достижения, нет фильтра.

Длительность урока

45 минут — это много. Активно взаимодействующий человек способен удерживать внимание 15-20 минут, после чего он отвлекается. Есть метод «Помидора», который предполагает разбивку задач на 25-минутные периоды, которые сопровождаются короткими перерывами (3-5 мин.). Мне кажется, это оптимальный вариант.

Порой ты еле высиживаешь на уроке, особенно, когда он проходит пассивно: без твоего активного участия (как лекции, например). Нужны перерывы.

Много предметов

Почти каждый школьный день — это 7 предметов. И к концу последнего урока мы настолько истощены энергетически, что, считайте, вся оставшаяся часть дня уходит на отдых. Зачем многое делается «ради количества, а не для качества»? Нужно дать время усвоиться материалу, а этого времени у нас зачастую нет. Здесь порекомендую книгу «Думай как математик» Барбары Оакли.

Система оценок

Многие учатся ради оценок, а не ради знаний. Списывают, зазубривают, не понимая смысла. А все потому, что нужно маме показать 10 — и тогда она купит мне велосипед. Не важно, как я ее добыл, а важен сам факт — десятка у меня есть.

Почему бы вместо зазубривания каких-то понятий не давать ученикам мыслить, рассуждать. Зубрежка быстро «выветривается», если нет понимания смысла. Как может родиться у детей что-то новое, если им не дают мыслить? У каждого есть телефон, который имеет доступ ко всем знаниям мира, важно сохранить умение мыслить, которым наделен человек.

Какую систему оценок знаний предлагаю я? Устную: A — превосходно, B — хорошо, C — удовлетворительно. Такой способ оценивания знаний не будет травмировать психику детей. Педагоги для лучшего определения уровня знаний учащихся могут ставить в журналы привычные нам оценки (1-5 или 1-10), но учащиеся о них знать не должны.

И вообще, зачем с 3-го класса ставить оценки в дневник? Зачем ставить целью учащихся повысить балл, а не знания? Зачем разделять детей на 2 группы: умники и глупцы? Думаю, это стоит переосмыслить…

Страх ошибиться

Чтобы научиться чему-то новому, нужно совершить много ошибок. Теодор Рузвельт говорил, что не ошибается тот, кто ничего не делает. При этом я часто замечаю, как одноклассники боятся выйти к доске, потому что думают, что допустят ошибку и получат плохую оценку. Система вынуждает нас бояться ошибок.

Школьная форма

Знаю, что во многих школах Беларуси ученики принудительно носят деловую форму.

Думаю, это мешает учащимся выделиться: показать свое «я». То есть мы как бы одно целое: стадо. Мы не можем подчеркнуть свою индивидуальность. Нужно дать детям право выбора. И да, я знаю, что следствием этого может быть дискриминация: у меня сумка от Gucci, а у тебя куплена на рынке. Но этот вопрос можно решить удалением бирок/ярлыков с одежды, ношением одежды без названий брендов на ткани.

Педагогический состав

В моей школе много педагогов 50+ летнего возраста. Это создает некоторый барьер. Все-таки подростки раскрываются, находят общий язык с более молодыми людьми. У людей 50+ лет множество установок советских времен, но дети тогда были другими, сейчас многое изменилось.

Не хочу обобщать, мне, например, очень нравится наш педагог географии. Очень демократичный, всесторонний и современный человек, хотя ему 55+ лет. То есть дело даже не в возрасте, а в образе мышления.

Практика

Мир реальный — состоит из практики. Мир школьный — из теории. В школе мы часто не понимаем, как знания по теме «колебательные движения» пригодятся в самостоятельной жизни.

Во время общения со взрослыми людьми (предпринимателями, специалистами) мне никогда не приходилось вспоминать биологию, химию, историю и другие школьные предметы. То есть где-то 99% знаний, которые я использовал (не считая русский язык и базовую арифметику) на стажировке в двух компаниях, при общении с внешкольными друзьями, знакомыми, были мной приобретены самостоятельно в сети.

Тогда кто объяснит мне, наконец, зачем забивать мозг тем, что я вряд ли буду использовать в жизни? Это время можно потратить на более практичные занятия. А время, как известно, невосполнимый ресурс. Школа становится формальностью.


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