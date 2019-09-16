Бунтующая Бурятия: митинг в Улан-Удэ собрал тысячу человек 1 16.09.2019, 9:05

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Фото: Байкал Daily

Протестующие встретили представителя власти криками «Прочь» и «Позор».

В Улан-Удэ в воскресенье, 15 сентября, прошел санкционированный митинг оппозиции. Собравшиеся выступили против полицейского произвола и потребовали проведения честных выборов. По разным оценкам, в акции приняли участие от 700 до 1000 человек. На митинге выступил в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает dw.com.

Участники митинга встретили Цыденова криками "Прочь" и "Позор", сообщает "МК в Бурятии". Когда глава Бурятии на несколько минут поднялся на сцену, собравшиеся потребовали, чтобы он ушел в отставку. Вскоре Алексей Цыденов, заявивший, что готов "в стороне" ответить на вопросы митингующих, покинул мероприятие.

Кроме того, перед протестующими выступили депутат регионального парламента Баир Цыренов и сенатор Вячеслав Мархаев, проигравший на недавних выборах мэра Улан-Удэ. На митинге были продемонстрированы кадры нарушений на выборах 8 сентября.

Протесты в Улан-Удэ

Протесты в столице Бурятии начались 9 сентября, когда на площади Советов в Улан-Удэ собрались сторонники шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Позднее к ним присоединились депутат Цыренов и сенатор Мархаев. Они отказались признать результаты прошедшего 8 сентября голосования.

В результате на площади начались столкновения между ОМОНом и активистами, несколько человек получили ранения, некоторые участники демонстрации были задержаны. Бессрочная акция продолжалась несколько дней.