Идущий изгонять Путина шаман: У меня будет армия 9 16.09.2019, 12:06

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Александр Габышев и его последователи прошли более трех тысяч километров в сторону Кремля.

Поначалу известие о том, что некий шаман идет пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», вызывало разве что усмешку. Мало ли в России сумасшедших да калик перехожих? Катит себе по дороге человек тележку со скарбом, рядом с ним бежит собака. Кому это интересно? Но человек, называющий себя шаманом, все шел, и вокруг него стали происходить примечательные события. У него стали появляться спутники и сторонники. На границе с Бурятией ему пытались преградить путь местные шаманы из общества «Тэнгэри». В районе Улан-Удэ к делу подключились государственные структуры. Сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на котором везли вещи путников, задержали его сторонника. После этого в Улан-Удэ начался уличный протест, в ходе которого «Единую Россию» обвиняли в узурпации власти, а Москву — в сдаче Дальнего Востока китайцам.

А шаман знай себе катит тележку вперед и вот-вот доберется до Иркутска, где накопившихся проблем не меньше.

В миру его зовут Александр Габышев. Ему 50 лет, он коренной якут, окончил университет. До 2019 года в масштабах страны о нем не было известно ничего. Теперь окружение зовет его Шаман. Сам он называет себя шаманом-воином.

Журналисты znak.com нашли Габышева в маленьком городке Бабушкин на берегу Байкала, в 150 километрах от Улан-Удэ. Против обыкновения отряд ночевал в гостинице под названием «Трактир» — единственной здесь. Обычно ночуют в палатках, но периодически путникам надо приводить себя и одежду в порядок.

Встретили журналистов довольно настороженно. Лед недоверия пришлось топить целый день. Причиной, как оказалось, послужили «какие-то журналисты с „Рен-ТВ“», которые буквально за день до этого тоже пытались взять у Габышева интервью. И что-то там пошло не так. Впрочем, Шаман против нашего присутствия не возражал, так что небольшой отрезок пути мы прошли с ним вместе. В пути Шаман практически не разговаривает. «Молится», — пояснили в отряде.

Всю дорогу Габышев толкает двухметровую тележку. К ней приторочены печка и юрта. Последняя в сложенном состоянии представляет собой набор деревянных стоек и кольев, а также мешок с надписью «Почта России» — в нем два отреза полиэтилена, которые кладутся на верх юрты. Кроме того, к повозке прикреплен шест с картонкой, на которой изображены какие-то языческие якутские и христианские православные символы. Это «штандарт» Габышева и его движения. Поверх этого скарба установлена bluetooth-колонка, из которой постоянно звучит популярная музыка.

Сам Шаман невысокого роста, сухощавый, с длинными волосами и редкой бородкой. Одет он в камуфляжный костюм, к поясу которого подвязаны два ножа. Один для бытовых нужд. Второй — некий «боевой нож шамана». Как он выглядит, нам показывать не стали. Это не для журналистов.

Спутники Шамана — разношерстная публика. Их около десятка. Есть пара женщин, несколько стариков, юноши и зрелые мужчины. Один, как и Габышев, якут. Другой приехал из Германии. Третий — ветеран Чечни и Донбасса. Есть бывшие сидельцы, есть учителя, поэты и одна портниха. Кто-то идет с Шаманом уже два месяца, другие проходят день-два и оставляют отряд. Но постепенно число адептов Габышева растет. Все они за день проходят около 15-20 километров, медленно приближаясь к Москве.

Идут налегке, практически без вещей. Перевозку скарба организует Евгений по кличке Ворон, бывший дальнобойщик из Оренбурга. Он же, как человек исколесивший всю Россию и лучше других знающий маршрут движения, подбирает места для следующих стоянок. Помогают Ворону местные водители грузовиков. Именно они перевозят вещи с места на место. Вообще, Ворон кажется неплохим хозоргом. Помимо прочего, на нем обеспечение отряда всем необходимым и продуктами питания.

Распорядок дня такой. Около 9:00 выдвигаются в путь. Идут до обеда. Потом готовят на кострах еду, немного отдыхают и занимаются установкой палаток. Сейчас в палатки уже приходится ставить печки. Ночью температура воздуха опускается в Бурятии практически до нуля. Поэтому, помимо прочего, готовится запас дров. После этого опять отдых и ужин. Периодически приходят местные. Люди хотят воочию увидеть Шамана — человека, который идет из Якутии в Москву изгонять Путина. С собой приносят продукты, кто-то дает деньги.

В отряде существуют свои правила поведения. Их хранителем выступает белокурый красавец, которого в отряде все зовут «Ангел». Имени своего он не раскрывает и просит не фотографировать лицо крупным планом. В кодексе поведения — два десятка пунктов. В числе прочего сухой закон и запрет на нецензурную брань. Все члены отряда признаются «вольными поселенцами», чье «право на свободу неприкосновенно». Роль суда играет совет членов отряда, но окончательное решение принимает сам Шаман. Кодекс рассылается членам отряда по WhatsApp.

После ознакомления с этими правилами, ближе к вечеру, журналисты и смогли пообщаться с Габышевым.

«Бог велел идти и изгонять Демона»

— Почему вы решили предпринять свой поход?

— Бог велел.

— А как именно это произошло? Как вы поняли, что Бог велел идти?

— Как у всех шаманов. Неверующему человеку это сложно понять. Ты сначала поверь в кого-то. В духа или в шамана хотя бы. Неверующему трудно будет.

— Вы так прониклись этой идей. Вдруг она не от Бога?

— Вера есть вера в Бога. Ему надо верить и не сомневаться.

— Говорят, что у вас была семейная трагедия. Умерла жена, и с этого момента начало меняться ваше мировоззрение, вы обратились к религии.

— Да-да (отвечает быстро, скороговоркой, давая понять, что не желает углубляться в эту тему).

— Давно это произошло?

— Дату не помню. В 2000-х (после смерти жены, насколько известно, Александр Габышев несколько лет прожил отшельником в лесу).

— Хорошо. Что именно вам сказал или велел Бог?

— Велел идти и изгонять Демона. Он, Путин, не человек. Он — Зверь, Демон.

— Вы постоянно в пути читаете какую-то молитву…

— Читаю «Благовест» на якутском языке, изгоняю скверну. А вы знаете «Благовест»?

— Читал, но на память не вспомню.

— Ай-ай, совсем неверующий человек. Куда Русь катится? (Делает сначала удивленное лицо, потом начинает читать нараспев по-якутски. И повторяет по-русски: «Христос, мы верим в Христа!»).

— Как ваши родственники отреагировали на решение идти в Москву изгонять Путина?

— Не отговаривали. Все поддержали.

— Почему?

— У нас принято верить шаману.

«Одна дорога у нас, федеральная. Прямо в сердце Москвы она несет»

— Правда, что вам пришлось вернуться и потом начать путь заново из-за вашей собаки? Будто ее сбили насмерть и вы посчитали это плохим знаком?

— Зимой я вышел, а в Алдане ей обе ноги перебило. Пришлось возвращаться и лечить. Потом весной уже вышел. В этот раз насмерть ее сбили. Возвращаться не стал уже. Что уже? Все равно насмерть.

— Перед началом пути вы понимали, с какими трудностями придется столкнуться?

— Конечно, я все знал наперед. Знал, что я не буду один и со мной в конце концов будет армия. Для этого я и пошел, для этого я — шаман-воин.

— Вы ведь сначала шли один? Когда начала оформляться ваша «армия»?

— После Читы. Армия эта еще больше будет! (В районе Читы к Шаману присоединились двое первых последователей: Ангел и Ворон. «Мой друг погиб в аварии, а я — нет. Только ногу сломал, так на одной и пришел к Шаману», — так описывает Ворон события).

— Как вы считаете, насколько больше «армия» будет?

— В будущее я так не заглядываю. Чем больше, тем лучше.

— Как вы выбираете маршрут движения?

— Одна дорога, федеральная. Она прямо в сердце Москвы несет.

— К какому вы времени рассчитываете дойти до Москвы?

— К 2021 году. Так предсказано, и так будет (Ворон говорит, что впереди у них Иркутск, потом Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа: «Оттуда ко мне на побывку, в Оренбург. И на Москву»).

— Допустим, дойдете до Москвы и там вас разгонят. Так уже было с дальнобойщиками, протестовавшими против системы «Платон»…

— Хм… (делает небольшую паузу, в это время на лице Шамана появляется ироничное, даже лукавое выражение). Армию не остановят! Дальнобойщики армией не были, митинги в России армией не были! У меня будет армия. Попробуй останови.

«Будут новые, свободные, справедливые выборы»

— Останавливать вас начали уже здесь, на границе Читы с Бурятией.

— Конечно, началось. Видишь, у меня десяток человек уже в армии и ничего не могут сделать. А представь, сколько потом будет?

— Говорят, из Улан-Удэ вас вообще заставили уйти?

— Мы ушли спокойно. Три дня были в гостях. Хорошо нас принимали, никакой вражды.

— Но у вас же забрали технику?

— Это после Улан-Удэ было уже. Не знаем, что там творилось. Обещали отдать через три часа, а до сих пор не отдают. Хозяину даже не отдают. Им верить нельзя. Мы идем вперед. Мы пешие, кто нас задержит?

— Помимо того, что у вас забрали подаренные вам «Жигули» и купленные на собранные деньги «Газель», так задержали еще и вашего сторонника — водителя «Газели» Игоря Коношанова из Иркутска. Его на 15 суток арестовали.

— Это уже вызов нам брошен. Мы его принимаем. Скоро у меня будет армия.

— Но вы пытаетесь как-то участвовать в судьбе ваших последователей, которых задержали?

— Нет, только идем вперед, вперед и только вперед.

— Дойдете до Москвы, что дальше? Как будет выглядеть процедура изгнания Зверя или Демона?

— Не знаете, что ли, что такое армия?

— Штурмовать Москву собираетесь?

— Без комментариев. Одно слово все скажет само — армия.

— Зверь, или Путин, он ведь может и не согласится уйти.

— Еще раз — армия!

— Что будет после Путина? Как вообще будет устроена Россия будущего, видите ли вы это как-то?

— Будут новые, свободные, справедливые выборы. Нового президента изберут.

— Речь идет ведь не только об одном человеке, речь идет об отлаженной системе удержания и поддержания власти. Вы реально думаете, что просто так, одним щелчком, можно прекратить фальсифицировать выборы, ОМОНом разгонять несогласных, заводить уголовные дела на оппозицию?

— Ответ простой. Без Демона удастся, с Демоном — нет.

— По вашему мнению, это будет одномоментное изменение или пройдет какой-то промежуточный период, пока все не устаканится?

— Недолго это будет, быстро.

— Сколько, вы думаете, пройдет — год, два?

— Одномоментно. Народ у нас образованный, страна умная. Одномоментно будет.

— Кроме свободных выборов, что еще должно поменяться?

— Конституция изменится сразу.

— У нас Конституция достаточно демократичная сама по себе. Она рождалась в 1993 году…

— (смеется) При Демоне нет демократии.

— Эта Конституция рождалась при Ельцине, еще до Путина во главе страны.

— При Демоне нет правильной Конституции. Уйдет Демон, будет правильная Конституция. Новая.

— Еще что должно измениться?

— Все на этом. В Конституции все будет сказано. Остальные государственные структуры останутся. Лучшей цивилизации и государственности [чем демократия] еще не придумано.

«Слева — это северный кочевник. Спас рядом — это спаситель»

— Вы можете рассказать о себе? Вы вроде бы заканчивали исторический факультет Якутского университета?

— (кивает).

— Работали по специальности?

— Нет.

— Почему?

— Так Бог велел — идти сразу в работу. В интернете все есть. Сварщиком работал, кочегаром, дворником.

— В Якутске жили?

— Да.

— Почему вы называете себя шаманом-воином?

— В якутской культуре есть такое явление, в древности есть.

— Чем они отличаются [от других шаманов]?

— Их дело война.

— Шаманы-воины воюют на ментальном уровне или с оружием в руках?

— И на ментальном, и с оружием в руках. С древности так было.

— Вы с собой носите и устанавливаете на каждой стоянке некий герб или флаг, что ли. Что на нем изображено?

— Слева — кэс хоулда (произносит по-якутски).

— Что это?

— Это северный кочевник. Спас рядом — это спаситель. Лошадь в центре — это священное животное якутов, бог коней — Десегей. Выше — знак Танара (две перекрещенные восьмерки). По-бурятски его зовут Тэнгри (Великое синие небо, обитель усопших предков). По-вашему, просто Бог.

— Я не крещеный.

— Э-э-э, религию не знаешь.

— То есть у вас сочетаются якутские символы и божества вместе с православным Богом, при этом вы шаман-воин — как такое вообще возможно?

— Я крещеный. Вся Якутия крещена, имена у нас православные. Это история якутов — иметь две веры. Русские пришли и крестили нас, мы стали христианами. При этом своих традиций не забыли. Такая история наша.

— На границе с Бурятией вы столкнулись с бурятскими шаманами из общества «Тэнгэри». Они вам говорили, что вы не шаман вовсе. Как вы восприняли произошедшее — это все-таки ваш «коллеги по цеху»?

— Нет-нет. Это другой мир. У якутов он свой — мы Христа вперед несем. У них же нету Христа. Поэтому они нас не поняли и столкнулись с тем, что им не победить. Это необразованные люди были. Пусть историю Якутии изучают сначала, там Христос впереди нас.

— Как относятся к вам те люди, с которыми вы сталкиваетесь на своем пути?

— По-разному (При нас к палаточному лагерю на берегу Байкала подошел местный житель. Парень работает на железной дороге и говорит, что лично к походу не может присоединиться, но идею всячески поддерживает. В кулечке он принес продукты).

— Сталкивались ли вы с людьми, которые вас не понимают и порицают?

— Таких не обойти. Идем просто дальше.

— То есть вы не вступаете с ними в диалог?

— Бесполезно. Приветствуем их, выслушиваем и идем дальше. Спорить нельзя. Так Христос велел.

«Сравнивать ни с кем не надо, даже с Чингисханом»

— Вы слышали, что про вас начали говорить то как о новом Пугачеве, то как о новом попе Гапоне?

— Я скажу только, что я шаман-воин. А сравнивать ни с кем не надо, даже с Чингисханом не надо сравнивать.

— В соцсетях вас также окрестили «агентом ФСБ»: мол, идете по России, притягиваете на себя внимание всех несогласных, и всех их потом берут на карандаш.

— Пусть говорят, что хотят. Всему своему время. Как это доказать? Никак. Время все покажет.

— Сейчас в вашем отряде идут уроженцы Якутии, Казахстана, жители Бурятии, был поляк, сейчас идет гражданин Германии (Андрей — бывший россиянин, который в 15 лет уехал в Германию на постоянное место жительства). Как это происходит? Человек просто должен встать рядом и идти?

— Нет. Посмотрим сначала.

— Каким образом смотрите, что надо сделать, чтобы попасть к вам?

— Тебя, к примеру, если брать, то весь отряд соберется и будет тебя допрашивать! Главное — соблюдать условия.

— У вас был сторонник Андрей Филин, он даже вел телеграм-канал и блог в YouTube отряда. Сейчас, насколько известно, он идет отдельной группой, также почувствовав себя «мессией». Не боитесь, что вас начали копировать?

— У нас в правилах указано, что вход и выход свободный. Никто у нас не держит. Мы идем дальше и все. Были, кто присоединялся, были те, кто ушел.

— Вы боитесь чего-нибудь? Например, не дойти и не выполнить миссии?

— Это дело Божье. Только гнева Божьего надо нам бояться. Дойдем, конечно! Если ослушаюсь только Бога, того боюсь.

«Не осталось у меня чувств. Идти надо»

— Вы шли пока в летний, теплый период. Впереди у вас зима…

— (раздается смех вокруг) Якута про зиму спрашиваешь?

— У вас сейчас на небольшое количество людей довольно много снаряжения. Приходится решать вопросы с одеждой, продуктами, дровами, транспортировкой этого снаряжения. Как потом будете решать этот вопрос зимой?

— Еще больше людей, еще больше снаряжения будет, машин больше будет. Техника все решит.

— Насколько я понимаю, идете вы в каком-то определенном режиме?

— По 15-17 километров в день. Больше не надо, физическая усталость у людей начинает накапливаться. А у меня [в отряде] есть пожилые люди, девушки.

— А если кто-то заболеет, что будете делать? (В отряде есть человек, отправившийся с Шаманом прямо из больницы, где лежал с пневмонией).

— Элементарно — лечить. Мы же люди! Есть больницы.

— Сами лечите? Рассказывают, будто вы женщину какую-то исцелили, положив ей руки на голову.

— Не знаю. Я за этими процессами не слежу. И, вообще, я не целитель по идее. Вера больше движет, а не целительство.

— Вы сколько уже прошли?

— Три тысячи километров с лишним.

— По пути встречалось вам что-то, чему сильно удивлялись, либо что-то, что показалось самым ужасным и отвратительным?

— Не осталось у меня чувств никаких. Идти надо.