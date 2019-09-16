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Reuters: «Северный поток-2» почти дошел до границы с Данией, а дальше нельзя

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  • 16.09.2019, 22:29
Reuters: «Северный поток-2» почти дошел до границы с Данией, а дальше нельзя

Данией является единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку газопровода.

Судно Solitaire, прокладывающее Северный поток-2 приближается к границе с Данией, которая единственная не дала согласие на прокладку газопровода в своих водах, сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

«Это грозит патовой ситуацией, способной отложить российский проект газопровода, расколовшего власти Евросоюза и разозлившего Вашингтон», — сообщает агентство.

Экипаж судна сообщил, что доберется до вод Дании в начале октября. «Сейчас мы направляемся к датской границе, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы до Германии», — сказал капитан судна Кенни Хубен. Скорость прокладки газопровода по морскому дну составляет 3−4 км в сутки.


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