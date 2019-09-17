18-летний Алексей Протас признан первой звездой в дебютной игре за «Вашингтон» 17.09.2019, 11:15

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Алексей Протас

В активе белорусского хоккеиста - гол и две результативные передачи.

Белорусский форвард Алексей Протас признан первой звездой первого выставочного матча "Вашингтона" нынешней осенью, пишет pressball.by.

В игре с "Чикаго" он находился на льду 14 минут 11 секунд, включая 2 минуты 49 секунд в большинстве. В активе Протаса — гол и две результативные передачи!

За вечер Алексей, игравший под 59-м номером в тройке с Джо Снайвли и Беком Маленстином, трижды бросал по воротам. "Вашингтон" выиграл у "Чикаго" со счетом 4:3 (ОТ) (0:1, 3:2, 0:0, 1:0).