Утечка мозгов: поколение Z о том, почему они уезжают из Беларуси 3 17.09.2019, 14:20

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Белорусский климат стал не самым благоприятным для молодежи.

Студенческий сайт Eustory History Campus опубликовал статью о том, почему молодежь уезжает из Беларуси. The Village Беларусь печатает перевод.

Кто последний — выключите свет. Утечка мозгов — эмиграция молодежи — затрагивает многие страны по всей Европе: экономические причины и перспективы будущего являются основными причинами этого широко распространенного явления.

Беларусь в последнее время получила намного больше внимания в европейской повестке, чем обычно, в связи с Европейскими играми, которые состоялись в Минске в июне 2019 года. Много иностранных туристов приехало в столицу на несколько дней. Улицы были переполнены спортсменами, спортивными делегациями, болельщиками. Многие белорусы постарались уехать из страны, чтобы избежать шума и суеты тех дней. Но я задумались о тех, кто хочет покинуть Беларусь навсегда.

Год назад мы с одноклассниками закончили среднюю школу. Для всех нас это было время принимать жизненно важные решения о нашем будущем.

Первый шаг за дверь: обучение за рубежом

Многие из моих сверстников говорили об учебе в других странах, чтобы потом остаться там насовсем. Но я не придавала этому значения до тех пор, пока не узнала, что мои одноклассники, которые раньше только мечтали уехать из Беларуси, теперь на самом деле уехали учиться за границу. Меня заинтересовал вопрос: а сколько представителей моего поколения видят свое будущее за пределами Беларуси?

Я обратилась к статистическим данным, собранным комитетом Совета Министров. Цифры четкие: сегодня почти каждый пятый житель Беларуси находится в возрасте от 14 до 31 года, тогда как три года назад таким молодым был каждый четвертый. Эмиграция оказывает наибольшее влияние на сокращение показатели. Рождаемость также снизилась на 21% по сравнению с 2015 годом.

Ищем качественное образование

Но почему они уезжают? Я спросила некоторых своих друзей, которые решили искать счастья за границей, и получила такие ответы.

Моя подруга Анастасия сказала: «Белорусское образование имеет так много недостатков! Во-первых, нет четкого набора дисциплин для профессии, которую вы собираетесь получить. Во-вторых, студенты ничем не мотивированы — и на это есть свои причины. Наконец, учителя, которые стараются сделать процесс преподавания более инновационным и творческим, редко поощряются повышением заработной платы. И это в какой-то степени демотивирует их. Более того, из-за низких зарплат люди вообще не хотят идти в эту профессию. И в будущем это может привести к снижению качества подготовки учителей. Под конец учебы в школе отец спросил меня, не хочу ли я получить образование в Польше, а не в Беларуси. И для меня это не было сложным выбором: конечно, хочу».

В авторитарной стране не нужны политики

Другой мой друг сказал: «Я хочу стать политиком. Да, у нас есть университеты, которые готовят политологов. Но что я буду делать после учебы? Где же найти работу? Наш государственный аппарат настолько хорошо налажен, что они чувствуют себя комфортно и без политологов. Единственная возможная перспектива — это работать преподавателем той же политологии в университете, а я этого не хочу».

Я согласна с обоими: белорусское образование очень нуждается в изменениях. Недавно я узнала, что уезжает не только молодое поколение, но и люди среднего возраста (от 31 до 50 лет) тоже. А что они там ищут?

Променять Беларусь на Берлин

Я спросила свою тетю Али, которая переехала в Берлин около пяти лет назад. Она сказала:

— Ты знаешь, порой, когда чувствуешь себя некомфортно в том месте, где находишься, необязательно там оставаться насовсем…

— Что ты имеешь в виду, говоря «некомфортно»?

— Часто можно слышать о пресловутом белорусском дружелюбии, гостеприимстве и открытости. Может быть, это и правда, но она существует параллельно с нашей реальностью. Что действительно распространено — так это грубость, бестактность и всеобщий алкоголизм. Группы с маленькими детьми, в которых взрослые пьют алкоголь, громко разговаривают и кричат на своих детей — это то, к чему моя семья никогда не сможет привыкнуть. Такое поведение становится все более распространенным в современном белорусском обществе. У меня сложилось впечатление, что редко можно найти дружелюбного человека в сфере услуг.

— А как же «Беларусь — страна для жизни», как постоянно говорит Лукашенко?

— Жизнь? Кроме всего прочего, речь идет не только о заработной плате, а скорее о соотношении цен и заработной платы. Цены на продукты питания, одежду и другие товары примерно такие же, как в соседних европейских странах, таких как Польша или Литва, но заработная плата в пять раз меньше по сравнению с Польшей. Например, средняя зарплата учителя в Беларуси составляет 200-300 долларов в месяц. Врачи пользуются самой высокой зарплатой — около 500 долларов. Невозможно жить, не думая о ценах, когда приходишь в магазин и понимаешь, что для покупки одного товара нужно отказаться от другого.

Иными словами, белорусский «климат» не слишком благоприятен для жизни. Мы живем в Берлине уже более пяти лет, и я не жалею о том выборе, который мы сделали. Конечно, тяжело было расставаться с дедушкой и бабушкой, потому что теперь мы не можем видеть их так часто; другой язык, другая среда… Но в нашем случае это только плюс. Мы уже привыкли, теперь планируем переселить сюда наших родителей.

Кто последний — выключите свет

Это голоса лишь немногих знакомых мне людей, кто покинул Беларусь. Но сколько же людей думают и будут действовать одинаково? Изменения в образовании, повышение заработной платы и свобода слова являются жизненно важными для современного белорусского общества. Я часто думаю о том, что будет с нашей страной через несколько лет, когда большая часть образованного, культурного, талантливого населения страны покинет свою родину в поисках лучшего места. Если наши власти не изменят свою политику, то белорусский народ продолжит уезжать. Этот исход уже ведет и в дальнейшем приведет к огромным экономическим и культурным потерям. Во-первых, страна не сможет идти в ногу со временем, если из нее постоянно уходят активные люди, способные развивать культурную и экономическую часть государства.

Несмотря на ситуацию, в которой находится наша страна, далеко не все четко говорят «пора валить». Моя подруга Диана хочет остаться:

— Поскольку я не хочу и не собираюсь покидать свою Родину, то могу с уверенностью сказать, что миграция белорусской молодежи никак на меня не влияет. Это личный выбор, где претворить свои мечты в реальность или искать лучшую жизнь. Но я буду рада, если через некоторое время они вернутся, чтобы пойти в «Евроопт» (наш самый популярный магазин продуктов) и отпраздновать Купалье на нашей родной земле.