Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов

Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов5
- 17.09.2019, 18:24
- 1,382
Виталий Жуковский надеется, что футболисту «на проезд хватает».
Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о сотрудничестве с Александром Глебом, передает pressball.by.
- Какая зарплата у Александра Глеба в "Ислочи". Это хорошие цифры?
- А что такое хорошие для вас цифры? Если человек получал зарплату в "Барселоне" и "Арсенале", как думаете, хорошие ли у него сейчас в команде цифры?
- Тысячу долларов он имеет?
- Больше. Надеюсь, на проезд Глебу хватает.
- Но это больше имиджевый ход — приглашение Александра?
- Ну какой же это просто имидж? Глеб — сильнейший футболист в истории Беларуси.