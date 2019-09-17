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Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов

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  • 17.09.2019, 18:24
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Наставник «Ислочи»: Зарплата Глеба? Больше тысячи долларов
Александр Глеб

Виталий Жуковский надеется, что футболисту «на проезд хватает».

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о сотрудничестве с Александром Глебом, передает pressball.by.

- Какая зарплата у Александра Глеба в "Ислочи". Это хорошие цифры?

- А что такое хорошие для вас цифры? Если человек получал зарплату в "Барселоне" и "Арсенале", как думаете, хорошие ли у него сейчас в команде цифры?

- Тысячу долларов он имеет?

- Больше. Надеюсь, на проезд Глебу хватает.

- Но это больше имиджевый ход — приглашение Александра?

- Ну какой же это просто имидж? Глеб — сильнейший футболист в истории Беларуси.


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