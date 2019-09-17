Фотофакт: Полоцкие водители выложили из машин герб города 17.09.2019, 22:43

Трехмачтовый корабль появился на центральной площади Свободы.

Трехмачтовый корабль, изображенный на гербе старинного белорусского города Полоцка, на днях появился на центральной площади Свободы в райцентре.

Субботним вечером, 14 сентября, полоцкие автолюбители решили воссоздать герб родного Полоцка в виде инсталляции из… автомобилей, пишет kp.by.

– В создании «корабля» принимали участие представители двух местных автоклубов. Во флешмобе заявились самые активные представители автомобильных сообществ, а для построения фигуры потребовалась полсотни машин и свободная парковка, – рассказали в автоклубе «NWC. Полоцкий регион».

Несмотря на дождь активисты «NWC. Полоцкого региона» и сообщества Auto Drive Team осуществили задумку. В которой им помогли также другие горожане, просто увидевшие информацию в интернете.

Трехмачтовый корабль засиял в центре ночного Полоцка. Фото: соцсети.

Сравните инсталляцию с гербом города, похоже? Фото: YouTube.

Корабль загорелся яркими огнями, и теперь интересно, какой из городов, сможет достойно и масштабно ответить полоцким водителям. А вы как думаете, герб какого белорусского города еще можно «смастерить» из машин?