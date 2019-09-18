США расширили санкции против окружения Мадуро 2 18.09.2019, 9:33

В санкционном списке оказались 16 компаний.

Соединенные Штаты во вторник внесли в санкционный список троих человек и 16 компаний, связанных с Алексом Саабом, соратником венесуэльского узурпатора Николаса Мадуро, и его бизнес-партнера Альваро Пулидо. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 17 сентября на сайте Министерства финансов США, передает «Голос Америки».

Сааб и Пулидо оказались под санкциями 25 июля из-за их участия в разграблении венесуэльской государственной программы продовольственных субсидий.

Все оказавшиеся под санкциями люди потеряют доступ к американской финансовой системе. Кроме того, будут заморожены все личные и корпоративные активы, находящиеся в американской юрисдикции.

Мадуро и его сообщники продолжают использовать программу субсидирования в качестве политического оружия. Сегодняшние действия Минфина «уменьшают способность Сааба и его партнеров наживаться за счет использования венесуэльской программы продовольственных субсидий», - говорится в сообщении Минфина.