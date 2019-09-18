Трамп назвал имена пятерых претендентов на место Джона Болтона 18.09.2019, 10:28

Большинство из списка – действующие или бывшие сотрудники администрации Белого дома.

Президент Дональд Трамп во вторник назвал имена пятерых возможных претендентов на место Джона Болтона, недавно уволенного с поста советника по национальной безопасности. Большинство из этого списка - нынешние или бывшие сотрудники администрации Белого дома. Трамп рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета, который направлялся в Лос-Анджелес, сообщает «Голос Америки».

Советник курирует вопросы национальной безопасности в Белом доме и консультирует президента по вопросам обороны, безопасности и дипломатии. Эта позиция не требует утверждения в Сенате.

Среди кандидатов, перечисленных Трампом – Рики Уодделл, бывший заместитель советника президента по нацбезопасности и Кейт Келлог, нынешний советник вице-президента Пенса по вопросам безопасности. Келлог был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности до того момента, пока этот орган не возглавил Болтон, назначенный 17 месяцев назад.

Третий кандидат – Роберт О’Брайан, переговорщик по освобождению заложников, хорошо известный во внешнеполитических кругах Республиканской партии.

Еще один возможный претендент на место Болтона – Фред Флейц, бывший сотрудник ЦРУ и экс-исполнительный секретарь Совета национальной безопасности, который в свое время был главой аппарата Болтона в Госдепартаменте. Флейц широко известен в качестве критика Тегерана и антиисламиста. В 2017 году в интервью изданию Breitbart News он заявил, что некоторые мусульманские сообщества в США подвержены «радикальному мировоззрению, которое хочет уничтожить современное общество, создать всемирный халифат и распространить шариатское право на всех жителей Земли».

Еще один кандидат, о котором упомянул Трамп – Лиза Гордон-Хагерти, замминистра по ядерной безопасности в Министерстве энергетики США.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем чуть позже выпустила заявление, в котором заявила, что список кандидатов, которых в беседе с журналистами перечислил президент – «не окончательный, рассматриваются также другие [кандидаты]». Гришем не стала приводить конкретных имен.