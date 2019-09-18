Билеты на матч «Динамо» Брест — БАТЭ разлетелись за пять часов 3 18.09.2019, 18:21

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Будет аншлаг.

25 сентября состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест — БАТЭ.

- За пять часов общей продажи все билеты на матч "Динамо" Брест — БАТЭ проданы! Впрочем, это не значит, что купить билет теперь невозможно. Одиночные билеты постоянно появляются после отмены бронирования.

Для покупки советуем периодически обновлять страницу матча на сайте билетного оператора, — передает pressball.by.

Встреча пройдет на ОСК "Брестский" 25 сентября. Начало — в 20.45. Брестское "Динамо" с 51 очком после 20 игр возглавляет турнирную таблицу, у БАТЭ и "Шахтера" по 46 баллов после 19 встреч.

Динамовская арена вмещает 10 169 человек.