Протас помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» 19.09.2019, 10:37

А «Миннесота» без Фальковского уступила «Виннипегу».

В ночь с 18 на 19 сентября в НХЛ прошли очередные выставочные матчи. "Вашингтон", в четвертом звене которого сыграл белорус Алексей Протас, добился победы над "Сент-Луисом" — 3:2, сообщает pressball.by.

Вашингтон — Сент-Луис — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 — Погански (Фаббри, 13.37). 1:1 — Гудас (Лисон, Овечкин, 27.15). 1:2 — Сэнфорд (Данн, 42.05 — бол.). 2:2 — Паник (Карлсон, Бэкстрем, 58.51 — бол.). 3:2 — Бэкстрем (Овечкин, Гудас — 59.53).

Белорус Алексей Протас провел за "Вашингтон" 9 мин 58 сек и не отметился результативными действиями.

Каролина — Тампа-Бэй — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Лорентц (Готье, Форслинг, 24.53). 2:0 — Бишоп (55.06).

Рейнджерс — Нью-Джерси — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Хишир (Ватанен, Бутчер, 0.37). 0:2 — Мальцев (19.56). 1:2 — Панарин (Труба, Какко, 27.33 (бол.). 1:3 — Гусев (Бэддок, Ватанен, 30.10). 2:3 — Хэйли (Маккегг, 32.36). 2:4 — Сени (Хэйден, Бутчер, 43.55). 3:4 — Андерссон (Нивс, Кравцов, 50.02).

Чикаго — Детройт — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Хиросе (Задина, Велено, 18.09). 1:1 — Хэйгел (23.33). 2:1 — Кит (Кэйн, Нюландер, 30.55).

Монреаль — Флорида — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Пека (Белзиле, Эванс, 5.47). 1:1 — Дадонов (Юбердо, Экблад, 15.55). 2:1 — Питри (Пека, Барбер, 24.38). 2:2 — Хоффман (Барков, Экблад, 30.57 — бол.). 2:3 — Юбердо (Дадонов, Барков, 46.48). 3:3 — Барбер (Питри, 51.23). 4:3 — Белзилле (Полинг, 53.57 — бол.).

Оттава — Торонто — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Веронню (Хэйнси, 8.25). 2:0 — Браун (Боровецки, Ткачук, 17.26). 2:1 — Мэттьюс (Райлли, Нюландер, 24.45). 3:1 — Эннис (26.09). 3:2 — Мэттьюс (Нюландер, Джонсон, 47.27). 4:2 — Ткачук (Браун, Боровецки, 57.43 — в пустые ворота). 4:3 — Шор (Петан, Рид, 59.15).

Виннипег — Миннесота — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Копп (Нику, 0.59). 2:0 — Уилер (Копп, Нику, 1.37). 2:1 — Штурм (Гринвэй, Хант, 48.44). 3:1 — Моррисси (Шейфел, Уиллер, 54.51 — бол.). 4:1 — Суесс (58.45 — в пустые ворота).

Белорусский защитник "дикарей" Степан Фальковский не попал в итоговую заявку на матч, хотя находился в расширенном списке команды.

Калгари — Сан-Хосе — 6:4 (2:1, 3:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Бергманн (4.01). 1:1 — Монахан (Гудо, Дюбе, 7.06). 2:1 — Квин (Ридер, Стоун, 8.32). 2:2 — Чехович (Радил, Сунд, 26.44). 3:2 — Ружичка (Поспишил, Риналдо, 28.51). 4:2 — Райан (Лучич, 29.21). 4:3 — Видерер (Сунд, Хальбгевакс, 31.39). 5:3 — Дюбе (Фроес, Квин, 33.35). 5:4 — Видерер (Хальбгевакс, Чехович, 37.54). 6:4 — Гудро (59.38 — в пустые ворота).